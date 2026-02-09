Slittino: nella terza prova del doppio femminile in testa le tedesche. Voetter/Oberhofer terze

Dopo due run di adattamento sulla pista Eugenio Monti iniziano a performare nelle prove del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina.

Nel terzo test olimpico arriva il miglior tempo in 53.050, che è anche il miglior crono della due giorni fino ad ora (a breve si disputerà la quarta prova, l’ultima di oggi).

Alle loro spalle le grandi favorite per la medaglia d’oro: Egle/Kipp dopo aver dominato le prime due prove sono seconde, ma staccate solamente di 14 millesimi.

L’Italia mantiene in alto Andrea Voetter e Marion Oberhofer: le azzurre sono terze a 132 millesimi. Sono tre coppie e poi il resto del mondo: le quarte, le statunitensi Forgan/Kirby, sono infatti ad oltre un secondo dalla vetta.