Skicross femminile, il tabellone ad eliminazione diretta e la batteria di Jole Galli

Al termine del seeding round dello skicross femminile (non sono state vere e proprie qualificazioni, in quanto le 32 partecipanti disputeranno tutte gli ottavi di finale) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato stilato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all’assegnazione delle medaglie. Le due azzurre in gara, Andrea Chesi e Jole Galli, sono nelle parti opposte del tabellone, ed in teoria potrebbero ritrovarsi solo nella big final.

Jole Galli, col decimo tempo, prenderà parte alla settima batteria, con l’austriaca Katrin Ofner, l’australiana Kyra Wheatley e la ceca Diana Cholenska. Nei quarti però, l’azzurra potrebbe ritrovare la fortissima svedese Sandra Naeslund, seconda e quindi inserita nell’ultima batteria. In semifinale, invece, possibile incrocio con la svizzera Fanny Smith, terza stamane.

Percorso più duro per Andrea Chesi, che col 25° crono si ritrova nella seconda batteria, subito con la canadese Marielle Thompson, con la svedese Linnea Mobaerg, e con la nipponica Lin Nakanishi, ma già nei quarti di finale potrebbe incrociare la tedesca Daniela Maier, autrice del miglior tempo. Possibile semifinale con la numero 4, l’elvetica Saskja Lack.

TABELLONE SKICROSS FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Batteria 1

1 R MAIER Daniela GER

16 G KLAPPROTT Luisa GER

17 B BERGER SABBATEL M. FRA

32 Y LI Wenwen CHN

Batteria 2

8 R THOMPSON Marielle CAN

9 G MOBAERG Linnea SWE

24 B NAKANISHI Lin JPN

25 Y CHESI Andrea ITA

Batteria 3

5 R GANTENBEIN Talina SUI

12 G ERRARD Anouck FRA

21 B FOEDERMAYR Christ. AUT

28 Y FRICOVA Nikola SVK

Batteria 4

4 R LACK Saskja SUI

13 G COUSIN Sixtine SUI

20 B JOFFROY Stephanie CHI

29 Y KRAUSOVA Lucie CZE

Batteria 5

3 R SMITH Fanny SUI

14 G SCHMIDT Hannah CAN

19 B BACHL-STAUDINGER L GER

30 Y ZHANG Xuelian CHN

Batteria 6

6 R GRILLET AUBERT Ja. FRA

11 G GIGLER Sonja AUT

22 B PHELAN Brittany CAN

27 Y MUKOGAWA Sakurako JPN

Batteria 7

7 R OFNER Katrin AUT

10 G GALLI Jole ITA

23 B WHEATLEY Kyra AUS

26 Y CHOLENSKA Diana CZE

Batteria 8

2 R NAESLUND Sandra SWE

15 G REDDER Veronika GER

18 B BALLET BAZ Mylene FRA

31 Y ARAI Makiko JPN