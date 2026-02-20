Milano Cortina 2026OlimpiadiSkicrossSport Invernali
Skicross femminile, il tabellone ad eliminazione diretta e la batteria di Jole Galli
Al termine del seeding round dello skicross femminile (non sono state vere e proprie qualificazioni, in quanto le 32 partecipanti disputeranno tutte gli ottavi di finale) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato stilato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all’assegnazione delle medaglie. Le due azzurre in gara, Andrea Chesi e Jole Galli, sono nelle parti opposte del tabellone, ed in teoria potrebbero ritrovarsi solo nella big final.
Jole Galli, col decimo tempo, prenderà parte alla settima batteria, con l’austriaca Katrin Ofner, l’australiana Kyra Wheatley e la ceca Diana Cholenska. Nei quarti però, l’azzurra potrebbe ritrovare la fortissima svedese Sandra Naeslund, seconda e quindi inserita nell’ultima batteria. In semifinale, invece, possibile incrocio con la svizzera Fanny Smith, terza stamane.
Percorso più duro per Andrea Chesi, che col 25° crono si ritrova nella seconda batteria, subito con la canadese Marielle Thompson, con la svedese Linnea Mobaerg, e con la nipponica Lin Nakanishi, ma già nei quarti di finale potrebbe incrociare la tedesca Daniela Maier, autrice del miglior tempo. Possibile semifinale con la numero 4, l’elvetica Saskja Lack.
TABELLONE SKICROSS FEMMINILE OLIMPIADI 2026
Batteria 1
1 R MAIER Daniela GER
16 G KLAPPROTT Luisa GER
17 B BERGER SABBATEL M. FRA
32 Y LI Wenwen CHN
Batteria 2
8 R THOMPSON Marielle CAN
9 G MOBAERG Linnea SWE
24 B NAKANISHI Lin JPN
25 Y CHESI Andrea ITA
Batteria 3
5 R GANTENBEIN Talina SUI
12 G ERRARD Anouck FRA
21 B FOEDERMAYR Christ. AUT
28 Y FRICOVA Nikola SVK
Batteria 4
4 R LACK Saskja SUI
13 G COUSIN Sixtine SUI
20 B JOFFROY Stephanie CHI
29 Y KRAUSOVA Lucie CZE
Batteria 5
3 R SMITH Fanny SUI
14 G SCHMIDT Hannah CAN
19 B BACHL-STAUDINGER L GER
30 Y ZHANG Xuelian CHN
Batteria 6
6 R GRILLET AUBERT Ja. FRA
11 G GIGLER Sonja AUT
22 B PHELAN Brittany CAN
27 Y MUKOGAWA Sakurako JPN
Batteria 7
7 R OFNER Katrin AUT
10 G GALLI Jole ITA
23 B WHEATLEY Kyra AUS
26 Y CHOLENSKA Diana CZE
Batteria 8
2 R NAESLUND Sandra SWE
15 G REDDER Veronika GER
18 B BALLET BAZ Mylene FRA
31 Y ARAI Makiko JPN