Jole Galli controlla nel seeding round: ora la sfida per le medaglie di skicross. Naeslund battuta alle Olimpiadi

Sotto qualche fiocco di neve a Livigno, si è svolto il seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta di un turno che serve per determinare il tabellone a eliminazione diretta per questa disciplina dello sci freestyle, trentadue atlete si sono presentate al cancelletto di partenza, hanno affrontato la discesa in solitaria ed è stata stilata una classifica in base ai tempi, utile per delineare gli accoppiamenti a partire dagli ottavi di finale.

L’Italia vuole sognare in grande con Jole Galli, che a fine gennaio ha vinto una gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa e che negli ultimi dodici mesi è salita sul podio del massimo circuito internazionale itinerante in sei occasioni. La livignasca gareggia letteralmente sulle nevi di casa, ma ha faticato nel settore iniziale e non è riuscita a essere molto veloce nell’ultimo intermedio, chiudendo in decima posizione con un ritardo di 2.41 secondi dalla vetta.

La speranza è che la 30enne abbia rotto un po’ il ghiaccio e che si sia sciolta in vista della fase a eliminazione diretta, dove le varie batterie da quattro atlete (soltanto le prime due classificate passeranno il turno) prevedono dei corpo a corpo, diversi dallo scendere in solitaria. Il miglior crono della sessione è stato firmato dalla tedesca Daniela Maier (1:11.12), che ha preceduto di ventuno centesimi la svedese Sandra Naeslund, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e grande favorita della vigilia visto il dominio inscenato in stagione.

A seguire le svizzere Fanny Smith (terza a 1.02), Saskja Lack (quarta a 1.24) e Talina Gantenbein (quinta a 1.66), più attardate la francese Jade Grillet Aubert (sesta a 1.77), l’austriaca Katrin Ofner (settima a 1.88) e la canadese Marielle Thompson (ottava a 2.15). La canadese Hannah Schmidt e la francese Marielle Berger Sabbatel sono tra le candidate alle medaglie, ma non hanno brillato in questo turno (rispettivamente 14ma a 2.80 e 17ma a 3.11).

Andrea Chesi ha perso il bastoncino sinistro sulle strutture iniziali e ha concluso in 25ma posizione con un ritardo di 5.49. Il primo turno non dovrebbe riservare particolari insidie per Jole Galli, che però ai quarti di finale dovrebbe incrociare Naeslund, Ofner e la tedesca Veronika Redder: sfida non semplice per entrare in semifinale e poi andarsi a giocare le medaglie con convinzione.