Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport in tvSport Invernali
A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 21 febbraio, italiani in gara, streaming
Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si chiuderà domani il programma di gare dello speed skating: ai Giochi saranno protagoniste le gare con partenza in linea, dato che gli ultimi titoli ad essere assegnati saranno quelli delle mass start, maschile e femminile.
Gli ultimi due titoli olimpici dello speed skating, infatti, verranno assegnato domani, sabato 21 febbraio, con semifinali dalle ore 15.00 e finali dalle ore 16.40: l’Italia schiererà tra gli uomini Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, e tra le donne Francesca Lollobrigida e Maybritt Vigl.
Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 15.00 Semifinali mass start maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 15.50 Semifinali mass start femminile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 16.40 Finale mass start maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 17.15 Finale mass start femminile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI
Francesca Lollobrigida, Andrea Giovannini, Maybritt Vigl, Daniele Di Stefano