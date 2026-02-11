Skeleton, Vladyslav Heraskevych è il più veloce in una quinta prova con tanti big assenti

Vladyslav Heraskevych ha messo a segno il miglior tempo al termine della quinta prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad una prova parziale, dato che alcuni protagonisti hanno preferito non scendere in pista. Tra questi alcuni grandi favoriti come Matt Weston, Amedeo Bagnis, Christopher Grothher, Felix Keisinger e Axel Jungk.

L’ucraino Vladyslav Heraskevych ha messo a segno il miglior tempo in 56.70 con 4 centesimi di vantaggio sul cinese Qinwei Lin, mentre è terzo il sud-coreano Seunggi Jung. Quarta posizione per il britannico Marcus Wyatt con un distacco di 25 centesimi, quinta per il cinese Wenhao Chen a 26, mentre è sesto l’austriaco Samuel Maier a 31.

Settima posizione per il nostro Mattia Gaspari a 45 centesimi dalla vetta, ottava per il cinese Zheng Yin a 51, nona per l’austriaco Florian Auer con un distacco di 73 centesimi, quindi completa la top10 lo svizzero Vinzenz Buff a 75 che chiude davanti al sud-coreano Jisoo Kim a 83.

Come proseguirà il programma dello skeleton maschile sotto i Cinque Cerchi? Tra pochi minuti si tornerà in azione per la sesta ed ultima prova, quindi si penserà alla gara che andrà ad assegnare le medaglie. Nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche. Alle ore 11.08 scatterà la seconda. Venerdì 13 febbraio, quindi, si tornerà in azione alle ore 19.30 per la terza manche, mentre la quarta ed ultima prenderà il via alle ore 21.05.