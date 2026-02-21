Simone Deromedis ago della bilancia alle Olimpiadi: skicross sul filo dell’equilibrio, sfilza di pretendenti

Simone Deromedis ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di skicross andata in scena lo scorso 31 gennaio in Val di Fassa e si presenterà in un ottimo stato di forma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove questa specialità dello sci freestyle sarà protagonista nella giornata odierna: alle ore 10.00 il seeding round che determinerà gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta, in programma dalle ore 12.00 (si partirà con gli ottavi di finale).

Il fuoriclasse trentino occupa il secondo posto nella classifica del massimo circuito internazionale itinerante, in stagione ha saputo imporsi anche in Val Thorens e nella seconda metà di gennaio è riuscito a lasciarsi alle spalle un paio di passaggi a vuoto tra Innichen e Veysonnaz. Il Campione del Mondo 2023 sa come vincere: oltre al titolo iridato di tre anni fa vanta anche sette affermazioni in Coppa del Mondo e dunque è lecito aspettarsi grandi cose sulle nevi di Livigno, dove Jole Galli ha chiuso in ottava posizione.

Simone Deromedis fu quinto ai Giochi di Pechino 2022 (si impose nella small final), ora si punta al bersaglio grosso in un evento che si preannuncia particolarmente equilibrato e incerto, con tanti pretendenti alle medaglie. Il canadese Reece Howden è il leader della classifica di Coppa del Mondo, lo svizzero Ryan Regez è uomo da grandi eventi (Campione Olimpico a Pechino 2022 e Campione del Mondo), il tedesco Florian Wilmsmann e il francese Youri Duplessis-Kergomard sono dati in buone condizioni.

Attenzione anche allo svizzero Alex Fiva e a variabili impazzite come lo svedese David Mobaerg, il francese Melvin Tchiknavorian, il canadese Kevin Drury. L’Italia schiererà anche Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni, che potrebbero essere degli outsider. Dopo aver festeggiato la prima storica medaglia italiana di sempre nello sci freestyle alle Olimpiadi per merito di Flora Tabanelli (bronzo nel Big Air), arriveranno gioie dallo skicross?