Jole Galli: “Mancata lucidità. Daniela Maier ha meritato l’oro”

Una buona Jole Galli ha terminato all’ottavo posto la gara di skicross femminile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prova molto difficile per la valtellinese che, dopo aver segnato il decimo tempo nel seeding round, si è ritrovata a fare i conti con un tabellone molto complicato.

La padrona di casa si è ben comportata sia agli ottavi che ai quarti, dimostrando grande dimestichezza con il tracciato di Livigno, tenendo botta nelle strutture iniziali (suo grande tallone d’Achille) e acquisendo velocità nel corso del circuito. Lo stop è arrivato in semifinale, in cui ha dovuto cedere il passo alle più quotate Sandra Naeslund e Fanny Smith. Più negativa la non particolarmente utile small final, dove è rimasta attardata giungendo al traguardo per ultima a causa di una caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Una volta arrivata in mixed zone, Galli ha analizzato la sua prova: “Come sto? Per la caduta bene – ha detto Galli – Ho dato tutto dalle prime heat, quindi ho accusato un po’ la fatica. Sicuramente il supporto fa piacere, sentivo il tifo dalla partenza ed avevo paura di non reggere la pressione; in realtà mi ha caricato. Mi sentivo stanca, ma ho mollato non per mia volontà. Semifinale? Appena ho visto che le prime due si erano toccate ci ho creduto, ma ci credevo dalla mattina, in semifinale ho capito di avere la velocità, è mancata però pizzico di lucidità, mi girano. Appena riguarderò la gara tirerò le somme di questa Olimpiade”.

Galli ha poi commentato il podio finale, che ha visto l’oro di Daniela Maier, l’argento di Fanny Smith ed il bronzo di Sandra Naeslund: “Viste le ultime gare di Coppa del Mondo, Daniela se lo merita tutto; Sandra è sempre forte, Fanny Smith anche. E’ un podio super meritato, mi sarebbe piaciuto infilarmi. Sarà per la prossima volta“.