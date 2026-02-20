Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: il tallone d’Achille di Jole Galli; Elisa Confortola deve convincersi del suo valore

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (venerdì 20 febbraio)

Jole Galli (skicross), 6: era veloce, molto. Il suo atavico tallone d’Achille resta la fase di partenza, dove accumula un distacco troppo importante al cospetto delle migliori interpreti. Ci sono piste dove l’avvio conta meno, ma non è il caso di quella di Livigno. L’ottavo posto finale non può soddisfarla pienamente.

Andrea Chesi (skicross), 5: è ancora molto lontana dall’alto livello. L’esperienza olimpica potrà tornarle utile per il prossimo quadriennio.

Tommaso Giacomel (biathlon), senza voto: 10 su 10 al poligono, era al comando a metà gara. Poi il problema fisico che l’ha portato al ritiro. La versione ufficiale fa sapere che l’azzurro ha accusato un dolore al fianco, facendo fatica a respirare. Cosa abbia avuto davvero, non lo sapremo mai. Di sicuro si è conclusa una Olimpiade stregata per uno degli italiani più attesi.

Lukas Hofer (biathlon), 5: si congeda dai Giochi non come avrebbe sognato. 8 errori rendono insufficiente la prestazione odierna. Ma è stato un grande di questo sport, mantenendosi ad alti livelli per quasi 20 anni.

Nicola Romanin (biathlon), 5: la vera vittoria era stata qualificarsi per la mass start. Ci è arrivato però mentalmente stanco, risultando insolitamente molto falloso al poligono (per lui 12/20 come Hofer).

Francesca Lollobrigida (speed skating), 6: niente miracolo, non era la sua distanza. O meglio, ad inizio carriera rendeva meglio nei 1500 metri piuttosto che nei 5000, poi si è man mano evoluta in mezzofondista pura. E’ già la donna copertina dei Giochi per l’Italia insieme a Federica Brignone. Domani avrà un’ultima occasione per fare ancora meglio nella mass start.

Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli (short track), 8: era una finale veramente di altissimo livello. Gli azzurri sono stati bravi nell’evitare qualsiasi situazione equivoca, visti i precedenti con le giurie. È un bronzo che pesa.

Arianna Fontana (short track), 7,5: non chiude in bellezza, ma ha dato tutto. Il quarto di finale ripetuto a seguito della caduta è chiaramente rimasto nelle gambe. Nell’atto conclusivo è mancata la brillantezza per attaccare una medaglia. Peraltro ha perso molto tempo nel duellare proprio con la compagna di squadra Arianna Sighel.

Arianna Sighel (short track), 7: brava ad arrivare in finale sfruttando il miglior tempo di ripescaggio nel penultimo atto. Non ha timori reverenziali nei confronti della capitana Fontana, giustamente si gioca tutte le sue carte. Ma la medaglia era oggettivamente fuori portata: avrebbe dovuto sperare in qualche errore altrui. Comunque un sesto posto inatteso alla vigilia.

Elisa Confortola (short track), 5,5: in semifinale viene atterrata senza colpe, ma si trovava comunque in quarta posizione; solo rimanendo nell’avanguardia del gruppo si evitano rischi di questo tipo (naturalmente spendendo più energie). Nella finale B non ha brillato, concludendo terza. Questa ragazza deve convincersi dei mezzi che possiede se davvero vorrà diventare una protagonista del prossimo quadriennio. Altrimenti rischia di rimanere in un limbo.