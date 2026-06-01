Sergio Mattarella invita lo sport italiano al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica

La Repubblica Italiana domani, martedì 2 giugno, compirà 80 anni, ed il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha invitato lo sport italiano al Quirinale in occasione dell’evento “I Volti della Repubblica”, durante il quale si rivivranno gli ultimi ottanta anni di storia attraverso musica, danza, teatro, cinema e sport.

A rappresentare il settore olimpico, con il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ci saranno Arianna Fontana e Federica Brignone. Saranno presenti anche Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Antonella Palmisano (atletica), Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (canoa), Stefano Oppo e Giacomo Gentili (canottaggio), Filippo Ganna e Francesco Lamon (ciclismo), Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Angela Andreoli (ginnastica), Manuel Frigo (nuoto), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (scherma), Simone Alessio e Vito Dell’Aquila (taekwondo), Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (tiro a segno), Diana Bacosi e Silvana Stanco (tiro a volo), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Caterina Banti e Ruggero Tita (vela).

Per quanto concerne il comparto paralimpico, assieme al Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, saranno presenti Bebe Vio, Martina Caironi, Ana Maria Vitelaru, Stefano Travisani, Mirko Testa, Alessia Scortechini, Sara Morganti, Stefano Meoli, Andrea Liverani, Edoardo Giordan, Giulia Ghiretti, Martina Caironi, Antonino Bossolo e Simone Barlaam.

Presenti anche tanti ex atleti, ovvero Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli, Alessandro Del Piero, Jury Chechi, Anzhelika Savrayuk, Manuela Di Centa, Fabio Meraldi, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Stefano Tilli, Giuseppe Gibilisco, Diego Nargiso ed Andrea Lo Cicero.