Quando parte Giovanni Franzoni nel superG delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario, tv

Giovanni Franzoni sarà uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena mercoledì 11 febbraio (ore 11.30) sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera di sabato alle spalle di Von Allmen e avere illuminato la scena nella combinata a squadre di lunedì (miglior tempo nel segmento veloce, ma poi Alex Vinatzer non ha retto la pressione in slalom), il 24enne si rimetterà in gioco in una disciplina a lui estremamente congeniale e dove può sfruttare la sua velocità in curva.

Il bresciano ha già vinto in stagione il superG di Wengen e ha tutte le carte in regola per sognare in grande anche sulle nevi valtellinesi, dove fronteggerà a viso aperto tutti i rivali più accreditati: gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin e Alexis Monney; gli austriaci Vincent Kriechmayr, Stefan Babinksy e Marco Schwarz; il francese Nils Allegre e il norvegese Fredrik Boller; lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e i canadesi James Crawford e Cameron Alexander, oltre ovviamente agli altri italiani Dominik Paris (bronzo in discesa), Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Giovanni Franzoni ha avuto in dote il pettorale numero 9 e dunque scatterà alle ore 11.48: il programma di giornata prevede che i primi 30 atleti scattino a intervalli di 2’15” e poi a seguire si scenderà a intervalli di 1’45”, con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30. Sarà il secondo italiano a partire (il primo sarà Innerhofer con il quattro), preceduto da Monney (6), Von Allmen (7) e Haaser (8), mentre subito dopo di lui toccherà a Odermatt (10) e Babinsky (11), bisognerà aspettare il 13 per Paris e il 17 per Casse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni nel superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE GIOVANNI FRANZONI NEL SUPERG DELLE OLIMPIADI

Giovanni Franzoni partirà alle ore 11.48 di mercoledì 11 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che i primi trenta atleti partano a intervalli di 2’15”, poi si scenderà a 1’45” a partire dal pettorale numero 31, con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 31 e 30.

PETTORALE GIOVANNI FRANZONI SUPERG OLIMPIADI

Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 9.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 11.30 SuperG maschile a Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI SUPERG MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI

7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI

8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

9 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT

12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT

17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

21 6531520 MORSE Sam 1996 USA

22 561255 CATER Martin 1992 SLO

23 6532084 RADAMUS River 1998 USA

24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN

25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA

26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

28 202762 JOCHER Simon 1996 GER

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA

30 104539 SEGER Riley 1997 CAN

31 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

32 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR

33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

34 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER

35 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

36 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

37 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB

38 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

39 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

40 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

41 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR

42 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL