Sei Nazioni, i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tornano a disposizione 4 azzurri

Nell’unica settimana di pausa del Sei Nazioni 2026 di rugby, l’Italia torna già al lavoro per la quarta giornata, che vedrà gli azzurri impegnati in casa contro l’Inghilterra nell’incontro in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 7 marzo alle 17.40.

Gonzalo Quesada ha diramato l’elenco dei convocati per il match con gli inglesi, nel quale figurano nuovamente i nomi di Tommaso Allan, Gianmarco Lucchesi, Stephen Varney e Juan Ignacio Brex. L’Italia si ritroverà a Roma domenica 1 marzo, mentre la formazione verrà annunciata giovedì 5 marzo alle 16.30.

Il commissario tecnico dell’Italia parla proprio dei giocatori recuperati al sito federale: “Abbiamo alcuni rientri nel gruppo come Allan, Brex, Lucchesi e Varney. Non hanno giocato molto nelle ultime settimane, sia per rientro da infortuni che per motivazioni di carattere personale“.

Non tutti, però, potranno partire titolari: “Alcuni al momento non hanno il ritmo per giocare 80 minuti in una partita internazionale, ma per noi è importante rivederli nel gruppo, anche in considerazione di alcuni infortuni nella rosa come Capuozzo e Page-Relo, che non ha recuperato completamente. Si tratta di giocatori con una grande esperienza e far ritrovare loro l’ambiente della Nazionale è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere in vista della seconda parte del torneo“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 72 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 61 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 22 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 8 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 39 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 61 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 11 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 70 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 17 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 52 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 41 caps)

Mediani di mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 23 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 22 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 52 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 50 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 20 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 37 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 45 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 12 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 11 caps)

Atleti non considerati per infortunio/in fase di recupero:

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)