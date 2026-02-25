Rugby, l’Irlanda balza sul podio del ranking mondiale. Sale anche la Scozia

Terza giornata del Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend appena concluso ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati del torneo europeo che hanno modificato gli equilibri soprattutto alle spalle delle prime due potenze mondiali, mentre restano decisive queste posizioni anche in chiave futura per la definizione delle fasce nei grandi tornei internazionali.

In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. Il risultato più pesante del turno è però il netto successo dell’Irlanda a Twickenham, che consente ai Verdi di salire al terzo posto con 88,89 punti, scavalcando sia l’Inghilterra, ora quinta con 85,62 punti, sia la Francia, che pur vincendo contro l’Italia scende al quarto posto con 88,40 punti senza guadagni significativi.

Alle spalle delle prime cinque resta stabile l’Argentina, sesta con 84,97 punti, mentre il balzo più interessante è quello della Scozia, che grazie al successo in Galles sale al settimo posto con 81,71 punti, superando sia l’Australia, ora ottava con 81,53, sia le Fiji, none con 81,14. Nessuna variazione invece per l’Italia, che non perde punti dopo la sconfitta in Francia e resta decima con 79,81, confermandosi stabilmente nella top 10 mondiale.

Fuori dalle prime dieci posizioni, il Giappone guadagna una posizione ed è ora undicesimo con 74,09 punti, approfittando del passo indietro del Galles, dodicesimo con 73,62. Si avvicina proprio ai Dragoni la Georgia, tredicesima con 73,48 dopo il successo sulla Spagna, mentre restano più staccate Uruguay e Spagna, che chiudono questa porzione di classifica.

World Rugby Ranking – aggiornato al 25 febbraio 2026

1 Sudafrica 93.94

2 Nuova Zelanda 90.33

3 Irlanda 88.89

4 Francia 88.40

5 Inghilterra 85.62

6 Argentina 84.97

7 Scozia 81.71

8 Australia 81.53

9 Fiji 81.14

10 Italia 79.81

11 Giappone 74.09

12 Galles 73.62

13 Georgia 73.48

14 Uruguay 69.19

15 Spagna 68.86