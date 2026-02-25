Rugby, definiti i tre match in trasferta dell’Italia nel Nations Championship

Sono state definite da World Rugby avversarie e sedi dei match dell’Italia nel Nations Championship 2026: nella prossima finestra estiva gli azzurri affronteranno tre match in trasferta, tutti nel mese di luglio, tra Asia ed Oceania.

L’esordio dell’Italia avverrà sabato 4 luglio contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, poi gli azzurri si sposteranno per il match di sabato 11 luglio allo Sky Stadium di Wellington contro la Nuova Zelanda, infine giocheranno sabato 18 luglio all’HBF Park di Perth contro l’Australia.

Il Nations Championship è una nuova manifestazione che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe: l’Italia, infatti, dopo i match estivi, ospiterà a novembre Sudafrica, Argentina e Fiji.

L’emisfero boreale, infatti, sarà rappresentato dalle formazioni del Sei Nazioni, mentre per l’emisfero australe scenderanno in campo le compagini del The Rugby Championship, a cui si aggiungeranno il Giappone e le Fiji come invitate. Dopo i match previsti ci saranno le Finali, che eleggeranno la Nazione e l’emisfero vincitore.

MATCH ITALIA NATIONS CHAMPIONSHIP 2026

Sabato 4 luglio, Tokyo, Chichibunomiya Stadium: Giappone v Italia

Sabato 11 luglio, Wellington, Sky Stadium: Nuova Zelanda v Italia

Sabato 18 luglio, Perth, HBF Park: Australia v Italia

6/8 novembre Italia v Sudafrica

13/15 novembre Italia v Argentina

21 novembre Italia v Fiji

27/29 novembre – Finali Nations Championship 2026