Rugby, Coppa Italia: Valorugby e Petrarca si sfidano per il primo trofeo di stagione

Sarà una sfida tra le due dominatrici della stagione quella che assegnerà la Coppa Italia: Valorugby Emilia e Petrarca Padova arrivano all’atto conclusivo forti anche del primo e secondo posto in campionato, rispettivamente con 47 e 45 punti. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 15 allo Stadio Mirabello, casa dei reggiani, in una finale che promette spettacolo e che mette di fronte due squadre già semifinaliste nello scorso campionato.

Il cammino verso la finale ha confermato la solidità di entrambe. Il Petrarca ha staccato il pass con una vittoria sofferta e spettacolare contro il Viadana, superato 33-29 al termine di una rimonta completata grazie alle due mete nel finale di Minervino, decisive per ribaltare un match che aveva visto i lombardi scappare fino al 20-7. Più controllato, invece, il successo del Valorugby sulle Fiamme Oro: il 27-18 finale porta la firma della meta di Cuminetti e, soprattutto, della precisione al piede di Hugo, determinante nel creare il divario nella ripresa.

La finale metterà in vetrina anche alcuni dei protagonisti più incisivi della stagione. Tra i padroni di casa occhi puntati su Juan Ignacio Cruz, miglior marcatore della squadra e tra i più prolifici del campionato con sette mete. Sul fronte opposto, il Petrarca si affiderà all’estro e alla concretezza di Marcos De Sanctis, anche lui già a segno sette volte e uomo capace di cambiare il volto della partita.

I numeri raccontano di una sfida equilibrata, ma con caratteristiche diverse. Il Valorugby si presenta con il miglior attacco del torneo, forte di 433 punti realizzati, e anche con la difesa più solida, appena 119 punti concessi. Padova, invece, costruisce le proprie fortune su una retroguardia altrettanto affidabile, seconda con 143 punti subiti, ma con un rendimento offensivo leggermente inferiore, quarto con 369 punti. Ingredienti che rendono la finale apertissima e che assegneranno al Mirabello il primo grande trofeo della stagione.

VALORUGBY EMILIA – PETRARCA PADOVA

Valorugby: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Ruaro, Sbrocco, Roura; Du Preez, Schinchirimini; Favre (cap.), Cruz, Brugnara.

In panchina: Bigi, Taddei, Rimpelli, Mussini, Esposito, Musajo, Gherardi, Bianco

Petrarca: Lyle; Minozzi, Broggin, Destro, Scalabrin; Richman, Jimenez; Trotta (cap.), Nostran, Romanini; Telandro, Galetto; Torres, Minervino, Pelliccioli

In panchina: Pisani, Frattolillo, Barbatti, Nowlan, Botturi, Halafihi, Citton, De Sanctis