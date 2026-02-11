Sci freestyle: Lemley trionfa nelle moguls, Anthony clamorosamente fuori dalla top 5

Clamoroso a Livigno. La favoritissima Jakara Anthony si è piazzata fuori dalla top 5 in occasione della finale relativa alla disciplina moguls femminile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Responso inaspettato per la fuoriclasse australiana, incappata in un errore determinante in Final 2.

Nello specifico l’australiana dopo aver chiuso al secondo posto la prima finale è rimasta tradita da una gobba durante la sua discesa, fattore per cui è stata costretta ad accontentarsi del basso punteggio di 60.81, utile solo per l’ottava posizione finale. A vincere invece è stata l’ottima statunitense Elizabeth Lemley, brava a salire di colpi alla seconda uscita raggiungendo quota 82.30, due punti in più rispetto alla connazionale Jaelin Kauf, seconda con 80.77.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la francese Perrine Laffont, autrice di due final solide chiudendo la decisiva con 78.00, stesso score della giapponese Hinako Tomitaka, quarta davanti alla canadese Maria Schwinghammer, quinta con 77.61, all’altra australiana Charlotte Wilson, sesta con 75.17, e l’austriaca Avital Carrol, settima con 71.89.

Ricordiamo che in questo segmento non era presente nessuna rappresentante della Nazionale italiana.