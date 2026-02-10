Moguls: Ikuma Horishima giganteggia nella prima qualifica alle Olimpiadi, insegue Kingsbury

Cominciano nel segno di Ikuma Hoishima le qualifiche valide per le gare di sci freestyle, specialità moguls maschile, segmento che ha aperto la giornata di competizioni a Livigno, teatro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dominio totale del giapponese, il quale ha sbaragliato la concorrenza in occasione della prima sessione.

Nello specifico l’asiatico ha eseguito una run di alto profilo, facendo la differenza in particolar modo nella fase di air e nei turn, arrivando a quota 85.42, rivelandosi l’unico ad aver scavalcato la significativa soglia degli 80 punti.

A debita distanza si è piazzato il canadese Julien Viel, il quale si è fermato a 79.56, arginando di un’incollatura il connazionale-fenomeno Mikael Kingsbury, terzo con 79.11 precedendo il francese Benjamin Cavet, quarto con 78.43, oltre che lo statunitense Nick Page, quinto con 77.50.

Ricordiamo che in questa prova non è presente alcun rappresentante della Nazionale azzurra. La seconda parte di qualificazione, oltre che la finale, si svolgeranno giovedì 12 febbraio.