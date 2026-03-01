Sci freestyle, Horishima e Kauf vincono le dual moguls in Giappone. Allunghi in testa alla Coppa del Mondo

A Nanto-Toyama (Giappone) si è concluso il weekend riservato alla Coppa del Mondo di gobbe con una prova di dual moguls, la prima dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il padrone di casa Ikuma Horishima, argento a cinque cerchi in questa specialità, si è imposto con disinvoltura di fronte al proprio pubblico, battendo in finale lo svedese Rasmus Stegfeldt e conquistando il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante (il primo in questa disciplina).

Sul terzo gradino del podio è salito Shima Kawaoka, che ha prevalso nel derby con Takuya Shimakawa per il terzo gradino del podio. L’australiano Matt Graham, impostosi ieri nelle moguls, è stato eliminato agli ottavi di finale, mentre erano assenti la grande stella canadese Mikael Kingsbury (Campione Olimpico di specialità) e l’australiano Cooper Woods (vincitore a Livigno nelle moguls).

La statunitense Jaelin Kauf si è imposta in maniera nitida nel confronto conclusivo con la connazionale Olivia Giaccio ed è così tornata a vincere dopo il doppio argento conquistato ai Giochi, issandosi sul gradino più alto di un podio tutto a stelle e strisce per merito anche di Tess Johnson, che nel confronto per il terzo posto ha regolato la francese Perrine Laffont. L’australiana Jakara Anthony, Campionessa Olimpica di specialità), è stata eliminata ai quarti di finale per mano di Giaccio.

Horishima ha nei fatti messo un’ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo generale, visto che può fare affidamento su 128 lunghezze di margine nei confronti di Graham quando mancano soltanto due gare al termine della stagione (14-15 marzo a Shahdag, Azerbaijan), mentre in quella di specialità svetta con 44 punti di vantaggio sul canadese Julien Viel. Olivia Giaccio ha allungato al comando della graduatoria e ora ha 45 punti di vantaggio su Anthony e 58 su Johnson.