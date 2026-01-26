Chi è Manuela Passaretta: una novità per l’Italia alle Olimpiadi nei moguls!

L’Italia ha diramato la lista degli atleti convocati per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, selezionando nel complesso dieci nomi per le varie specialità dello sci freestyle. Il Paese ospitante non verrà rappresentato negli eventi di aerials e halfpipe, ma prenderà parte alle gare femminili di moguls e dual moguls sulle nevi di Livigno con Manuela Passaretta.

Nata il 18 aprile 2006 a Scarsdale, comune situato nella contea di Westchester (New York, USA), Manuela possiede il doppio passaporto italo-americano e ha origini colombiane. Dopo aver messo gli sci ai piedi per la prima volta a soli due anni, dagli undici comincia a specializzarsi nel freestyle ed in particolare nelle gare di gobbe (moguls) negli Stati Uniti per poi scegliere di competere sotto bandiera italiana dall’inverno 2021-2022.

Da azzurra Passaretta ha sfiorato il podio ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024, piazzandosi in quarta posizione nei dual moguls, mentre in Coppa del Mondo vanta come migliori risultati un 16° ed un 17° posto ottenuti tra gennaio e febbraio 2025. Purtroppo l’italo-statunitense si è infortunata ad inizio dicembre in Finlandia nella gara d’esordio della stagione olimpica e da quel giorno non ha più disputato competizioni ufficiali in campo internazionale.

“Vado alle Olimpiadi! È difficile esprimere a parole quanto significhi per me. Lo sogno da sempre e poter rappresentare l’Italia in Italia non mi sembra reale. È stato tutt’altro che facile arrivare fin qui e sono orgogliosa di dove sono e di tutto il lavoro che ho svolto. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto, soprattutto i miei genitori e allenatori. Non sarei qua senza di voi. Ci vediamo a Livigno“, la sua reazione dopo la notizia della convocazione olimpica (era l’unica azzurra eleggibile in questa specialità).