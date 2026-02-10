Milano Cortina 2026MogulsOlimpiadiSport Invernali
Moguls: Jakara Anthony detta legge nelle qualifiche alle Olimpiadi. Problema fisico per Passaretta
Va in archivio una buona prima parte di qualificazione in quel di Livigno, località teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione della specialità moguls femminile infatti la fuoriclasse Jakara Anthony si è imposta nel primo segmento, regolando una non lontana Elizabeth Lemley.
Nello specifico l’australiana ha segnato 17.91 nel tempo, 15.44 nell’air e 48.3 nei turn, arrivando all’importante score di 81.65 superando di un’incollatura la rivale statunitense, seconda raccogliendo 80.95 con appena diciannove centesimi di vantaggio sulla connazionale Olivia Giaccio, terza con 80.74.
Sotto la soglia degli 80 punti si è accomodata la francese Perrine Laffont, quarta con 79.47. Più staccata la giapponese Hinako Tomitaka, quinta con 75.28 davanti alla canadese Maia Schwinghammer, sesta con 74.90, e la nipponica Haruka Nakao, settima con 74.71.
Non buone notizie da Manuela Passaretta, unica rappresentante in lizza della Nazionale azzurra, purtroppo non partita a causa di una contusione ossea alla tibia rimediata durante gli allenamenti di ieri. L’azzurra, al momento al lavoro con il team medico, cercherà di essere della partita domani per la seconda parte di qualificazione.