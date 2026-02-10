Seguici su
Sci di fondo, semifinali fatali agli azzurri nella sprint tc di Tesero. Klaebo vince l’oro alle Olimpiadi

1 minuto fa

Simone Mocellini
Simone Mocellini / LaPresse

A Tesero viene assegnato il titolo nella sprint maschile in tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tutto secondo pronostico, con l’oro che va al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Escono in semifinale tre azzurri, con Federico Pellegrino settimo, Simone Mocellini 11° e Simone Daprà 12°, mentre Elia Barp è 25°.

In finale si assiste al successo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’39″74, battendo nettamente lo statunitense Ben Ogden, unico a restargli in scia, d’argento a 0″87, mentre il bronzo va all’altro norvegese Oskar Opstad Vike, di bronzo a 6″81. Resta ai piedi del podio il finlandese Lauri Vuorinen, quarto a 11″65, mentre è quinto il ceco Jiri Tuz, a 18″54, infine chiude sesto l’altro norvegese Erik Valnes, a 34″84.

In semifinale, purtroppo, termina l’avventura azzurra: Federico Pellegrino è terzo nella seconda heat, ma il crono non basta per il ripescaggio, troppo alto per 0″94, e vale il settimo posto. Simone Mocellini e Simone Daprà, invece, chiudono le due semifinali in ultima posizione e sono, rispettivamente, 11° e 12°.

Nei quarti di finale gli azzurri sono sontuosi: Simone Mocellini vince di potenza la terza heat e vola al penultimo atto, seguito da Simone Daprà, che con un gran rettilineo finale è secondo nell’ultima serie. Avanza col brivido, invece, Federico Pellegrino, che termina terzo nella seconda serie, ma il suo è il miglior tempo di ripescaggio e vale le semifinali, infine Elia Barp paga le fatiche dello skiathlon ed è quinto nella prima serie, chiudendo al 25° posto assoluto.

