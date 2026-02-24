Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Falun. C’è anche Pellegrino dopo la rinuncia alla 50 km olimpica
Archiviata la parentesi legata alle gare olimpiche in Val di Fiemme, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con lo svolgimento della quintultima tappa della stagione, in programma a Falun tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Sulle nevi svedesi andranno in scena una sprint a tecnica libera e successivamente uno skiathlon.
L’Italia si presenterà sulle piste che ospiteranno nel 2027 i Campionati Mondiali di sci nordico con una spedizione di 10 atleti, tra cui 7 uomini e 3 donne. Nello specifico, il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Nicole Monsorno ed Iris De Martin Pinter.
Pellegrino, che prenderà parte solamente alla sprint dopo aver rinunciato alla 50 km dei Giochi per un’influenza, proseguirà dunque la sua carriera agonistica fino al termine della stagione e dovrebbe disputare la sua ultima competizione ufficiale a fine marzo in occasione dei Campionati Italiani Assoluti previsti nella sua Val d’Aosta.