Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta femminile, storia, attualità, medaglie

La settima delle dodici gare in programma nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà la staffetta femminile, competizione che si terrà nella giornata di sabato 14 febbraio e conferirà medaglie per la XIX volta nella storia, seppur con connotati diversi rispetto al passato.

La prova entra nel programma a Cinque cerchi a Cortina 1956 come 3×5 km, poiché tre frazioniste percorrono cinquemila metri a testa. La gara assume poi la conformazione di 4×5 km a partire dall’edizione di Innsbruck 1976. Tuttavia, fino al 1984 si scia esclusivamente in tecnica classica. La nascita del passo pattinato porta a utilzzare solo lo skating a Calgary 1988, Si tratta però di un episodio estemporaneo, in quanto da Albertville 1992 si decide di disputare le prime due frazioni in alternato e le ultime due a tecnica libera.

Nulla cambia fino a oggi, poiché Milano Cortina 2026 porta con sè una novità assoluta, ovvero la trasformazione della prova in 4×7,5 km. Il chilometraggio di ogni frazione è dunque stato aumentato del 50% in seguito alla discussa equiparazione delle distanze maschili e femminili, messa in atto subito dopo i Giochi olimpici di Pechino 2022.

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA STAFFETTA FEMMINILE

ALBO D’ORO

1956 – FINLANDIA

1960 – SVEZIA

1964 – UNIONE SOVIETICA

1968 – NORVEGIA

1972 – UNIONE SOVIETICA

1976 – UNIONE SOVIETICA

1980 – GERMANIA EST

1984 – NORVEGIA

1988 – UNIONE SOVIETICA

1992 – COMUNITA’ STATI INDIPENDENTI

1994 – RUSSIA

1998 – RUSSIA

2002 – GERMANIA

2006 – RUSSIA

2010 – NORVEGIA

2014 – SVEZIA

2018 – NORVEGIA

2022 – RUSSIA

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

5-3-1 (9) – URSS + CSI

4-5-2 (11) – NORVEGIA

4-0-1 (5) – RUSSIA

2-3-2 (7) – SVEZIA

1-3-5 (9) – FINLANDIA

1-3-1 (5) – GERMANIA

0-0-4 (4) – ITALIA

1-0-1 (2) – GERMANIA EST

0-1-0 (1) – CECOSLOVACCHIA

0-0-1 (1) – SVIZZERA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Bronzo (4)

Albertville 1992 – (Vanzetta B., Di Centa M., Paruzzi G., Belmondo S.)

Lillehammer 1994 – (Vanzetta B., Di Centa M., Paruzzi G., Belmondo S.)

Nagano 1998 – (Moroder K., Paruzzi G., Di Centa M., Belmondo S.)

Torino 2006 – (Follis A., Paruzzi G., Confortola A., Valbusa S.)

STAFFETTA FEMMINILE, INVERNO 2025-26

Non si è disputata alcuna staffetta femminile durante la stagione corrente. L’ultima prova andata in scena in questo format è stata la staffetta dei Mondiali di Trondheim, tenutasi il 7 marzo 2025. Vinse la Svezia davanti alla Norvegia e alla Germania.