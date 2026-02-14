Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta femminile, storia, attualità, medaglie
La settima delle dodici gare in programma nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà la staffetta femminile, competizione che si terrà nella giornata di sabato 14 febbraio e conferirà medaglie per la XIX volta nella storia, seppur con connotati diversi rispetto al passato.
La prova entra nel programma a Cinque cerchi a Cortina 1956 come 3×5 km, poiché tre frazioniste percorrono cinquemila metri a testa. La gara assume poi la conformazione di 4×5 km a partire dall’edizione di Innsbruck 1976. Tuttavia, fino al 1984 si scia esclusivamente in tecnica classica. La nascita del passo pattinato porta a utilzzare solo lo skating a Calgary 1988, Si tratta però di un episodio estemporaneo, in quanto da Albertville 1992 si decide di disputare le prime due frazioni in alternato e le ultime due a tecnica libera.
Nulla cambia fino a oggi, poiché Milano Cortina 2026 porta con sè una novità assoluta, ovvero la trasformazione della prova in 4×7,5 km. Il chilometraggio di ogni frazione è dunque stato aumentato del 50% in seguito alla discussa equiparazione delle distanze maschili e femminili, messa in atto subito dopo i Giochi olimpici di Pechino 2022.
SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026
LA GUIDA ALLA STAFFETTA FEMMINILE
ALBO D’ORO
1956 – FINLANDIA
1960 – SVEZIA
1964 – UNIONE SOVIETICA
1968 – NORVEGIA
1972 – UNIONE SOVIETICA
1976 – UNIONE SOVIETICA
1980 – GERMANIA EST
1984 – NORVEGIA
1988 – UNIONE SOVIETICA
1992 – COMUNITA’ STATI INDIPENDENTI
1994 – RUSSIA
1998 – RUSSIA
2002 – GERMANIA
2006 – RUSSIA
2010 – NORVEGIA
2014 – SVEZIA
2018 – NORVEGIA
2022 – RUSSIA
MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI
5-3-1 (9) – URSS + CSI
4-5-2 (11) – NORVEGIA
4-0-1 (5) – RUSSIA
2-3-2 (7) – SVEZIA
1-3-5 (9) – FINLANDIA
1-3-1 (5) – GERMANIA
0-0-4 (4) – ITALIA
1-0-1 (2) – GERMANIA EST
0-1-0 (1) – CECOSLOVACCHIA
0-0-1 (1) – SVIZZERA
ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE
Bronzo (4)
Albertville 1992 – (Vanzetta B., Di Centa M., Paruzzi G., Belmondo S.)
Lillehammer 1994 – (Vanzetta B., Di Centa M., Paruzzi G., Belmondo S.)
Nagano 1998 – (Moroder K., Paruzzi G., Di Centa M., Belmondo S.)
Torino 2006 – (Follis A., Paruzzi G., Confortola A., Valbusa S.)
STAFFETTA FEMMINILE, INVERNO 2025-26
Non si è disputata alcuna staffetta femminile durante la stagione corrente. L’ultima prova andata in scena in questo format è stata la staffetta dei Mondiali di Trondheim, tenutasi il 7 marzo 2025. Vinse la Svezia davanti alla Norvegia e alla Germania.