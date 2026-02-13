Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km maschile, storia, attualità, medaglie

Il sesto dei dodici titoli conferiti nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 10 km maschile. La competizione si disputerà nella giornata di venerdì 13 febbraio e assegnerà le proprie medaglie per la IV volta.

La discussa equiparazione delle distanze fra i due sessi ha di fatto martoriato la 15 km, storica gara maschile, riducendola a 10 km. Indi per cui, c’è una sorta di revival degli anni ’90, perchè gli uomini si sono cimentati su questo chilometraggio già nelle edizioni di Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998. Dopodichè, la 10 km era stata rimossa dal programma a Cinque cerchi.

Va però rimarcato come, nei tre precedenti, si sia sempre gareggiato a tecnica classica. D’altronde la 10 km era legata all’inseguimento, che si teneva sui 15 km ed era sempre a skating. Viceversa, la 10 km di Milano Cortina 2026, oltre a essere in passo pattinato, non sarà concatenata a nessun altra competizione successiva.

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA 10 KM MASCHILE

ALBO D’ORO

1992 – ULVANG Vegard (NOR)

1994 – DÆHLIE Bjørn (NOR)

1998 – DÆHLIE Bjørn (NOR)

MEDAGLIATI TOUT-COURT

DÆHLIE Bjørn (Oro 1994 e 1994)

ALBARELLO Marco (Argento 1992; Bronzo 1994)

ULVANG Vegard (Oro 1992)

SMIRNOV Vladimir (Argento 1994)

GANDLER Markus (Argento 1998)

MAJBÄCK Christer (Bronzo 1992)

MYLLYLÄ Mika (Bronzo 1998)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

3-0-0 (3) – NORVEGIA

0-1-1 (2) – ITALIA

0-1-0 (1) – KAZAKISTAN

0-1-0 (1) – AUSTRIA

0-0-1 (1) – FINLANDIA

0-0-1 (1) – SVEZIA

ITALIA, I PRECEDENTI

L’Italia si è tolta grandi soddsfazioni per merito di Marco Albarello, uno dei due uomini capaci di proporsi sul podio più di una volta. Ad Albertville 1992, il valdostano fu d’argento, staccato di 19″2 dal vincitore Vegard Ulvang e capace di superare di pochi secondi tre avversari. A Lillehammer 1994 si fregiò del bronzo, battuto di 22″2 da Björn Dæhlie e di 18″0 da Vladimir Smirnov, ma con un comodo cuscinetto sul quarto classificato!

10 KM TL MASCHILE, INVERNO 2025-26, TUTTI I PODI

Trondheim (7 dicembre)

1. HEDEGART Einar (NOR)

2. REE Andreas Fjorden (NOR)

3. NYENGET Martin Løwstrøm (NOR)

Davos (14 dicembre)

1. HEDEGART Einar (NOR)

2. AMUNDSEN Harald Østberg (NOR)

3. STENSHAGEN Mattis (NOR)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2025-26

CAROLLO Martino: 9 – DNF

BARP Elia: 16 – 16

GRAZ Davide: 22 – 60

DAPRA’ Simone: 36 – 27

PELLEGRINO Federico: x – 33

VENTURA Paolo: 45 – 38

TICCO’ Giovanni: 50 – x

N.B. : la “x” indica assenza