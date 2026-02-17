Elia Barp e Federico Pellegrino alla prova Team Sprint. Norvegia imprendibile, le avversarie per il podio

Adesso è ufficiale. Sarà Elia Barp ad affiancare Federico Pellegrino nella Team Sprint a tecnica libera di sci di fondo che si terrà domattina nei pressi di Tesero in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo lo storico bronzo ottenuto in staffetta, l’Italia va a caccia di un’altra medaglia sulle nevi della Val di Fiemme per rendere ancor più soddisfacente il bilancio complessivo di questa rassegna a cinque cerchi.

La coppia formata da Barp e Pellegrino può sicuramente ambire ad un posto sul podio dietro all’imprendibile Norvegia, che schiera il formidabile binomio composto da Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo. Le avversarie dirette dell’Italia per un piazzamento tra seconda e terza posizione sono molteplici, anche perché in questa specialità le sorprese sono dietro l’angolo.

Sulla carta la seconda forza in campo dovrebbe essere la Francia con Mathis Desloges e Jules Chappaz, ma attenzione anche ad altri Paesi temibili tra cui Stati Uniti (Ben Ogden insieme a Gus Schumacher), Svezia (Johan Haeggstroem con Edvin Anger) e Svizzera (Janik Riebli al fianco di Valerio Grond). Da non sottovalutare inoltre eventuali outsider come Cechia e Finlandia.

Sul fronte femminile l’Italia verrà rappresentata da Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz, con l’obiettivo di avvicinarsi nella migliore delle ipotesi alla top5 soprattutto nel caso in cui i materiali dovessero confermarsi sopra la media come avvenuto in staffetta. Favorita d’obbligo la Svezia di Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, mentre in seconda fila troviamo Norvegia, Germania, Stati Uniti e Finlandia.