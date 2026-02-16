Sci alpino, Tommaso Saccardi: “Il decimo posto non mi serviva, ho attaccato per la medaglia”

Una giornata da ricordare per Tommaso Saccardi. Il “jolly” della Nazionale italiana di sci alpino ha infatti conquistato il miglior risultato della carriera, ottenendo la dodicesima piazza in occasione dello slalom maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Dopo aver chiuso la prima manche raccogliendo il decimo posto, l’azzurro ha effettuato una seconda uscita con il piglio giusto, attaccando pur trovando alcune complicazioni con il tracciato angolato e commettendo alcune normali imprecisioni. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2001 ha commentato brevemente quanto fatto ai microfoni di Rai 2.

In prima battuta, il nativo di Parma ha commentato la reazione di McGrath che, dopo aver inforcato durante la seconda manche vanificando così la possibilità di conquistare una medaglia, si è disteso sulla neve abbandonandosi ad un momento di sconforto: “Lo capisco, è una sensazione che non ho mai provato. Ma essere primo ed uscire così deve fare malissimo“. Successivamente l’atleta ha parlato della sua gara: “E’ stato il miglior risultato della carriera. Sono davvero contento. Queste sono le prime Olimpiadi, sono contento di come ho gestito la tensione che un ambiente del genere impone. Ho fatto una buona prima manche: partendo da dietro nessuno si aspettava faville. Le condizioni erano difficili perché dal pettorale 20 in poi nevicava. La neve era bella, sono riuscito a stare bene sugli appoggi e spingere, così ho trovato il tempo”.

Poi, in seconda manche, l’azzurro ha provato il tutto e per tutto: “Io sono di questa mentalità: sono dell’idea che il decimo posto non serva a niente, quindi devi spingere per una medaglia. Sono andato giù con quella idea, ma non ce l’ho fatta. Ho fatto qualche punto per la Coppa del Mondo, sono i primi che faccio. Dove migliorare? I punti pianeggianti sono il mio punto forte, fatico ancora quando bisogna contenere le spinte e la pista ti spinge giù come le prime porte di oggi. I miei compagni sono contenti e fiduciosi per le prossime uscite”.