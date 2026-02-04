Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prova discesa maschile, tv, streaming, pettorali di partenza
Signore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si inizierà con la prima prova della discesa maschile che andrà in scena oggi alle ore 11.30 sulla meravigliosa pista “Stelvio” di Bormio. Uno dei tracciati più iconici, complicati e affascinanti dell’intero panorama mondiale. Laddove vincono solamente i migliori, laddove può trionfare solamente chi sa unire tenuta atletica, forza fisica e capacità di far filare gli sci a velocità pazzesche.
Come detto, quindi, gli specialisti della velocità saranno pronti per rompere il ghiaccio in vista della manifestazione con i Cinque Cerchi. La prima prova odierna sarà seguita, poi, dalla seconda che si disputerà domani, giovedì 5 febbraio, sempre alle ore 11.30, quindi in cartellone vedremo anche la terza nella giornata di venerdì 6 febbraio alle ore 11.30. La gara che assegnerà le medaglie, invece, andrà in scena domenica 7 febbraio sempre alle ore 11.30 e andrà a consegnare il primo titolo olimpico di Milano Cortina 2026. Nell’edizione precedente di Pechino 2022 il successo andò allo svizzero Beat Feuz davanti al francese Johan Clarey ed all’austriaco Matthias Mayer.
Inutile girarci attorno. L’Italia punterà molto su questa gara. Dominik Paris e Giovanni Franzoni apriranno un quartetto che vuole assolutamente il grande risultato. “Domme” ha vinto ben 7 volte sulla “Stelvio” per cui parte tra i favoriti d’obbligo, come lo stesso Franzoni che sta vivendo un momento di forma straordinario. Gli avversari? Dagli svizzeri Marco Odermatt, Franco Von Allmen e Alexis Monney, passando per l’austriaco Vincent Kriechmayr senza dimenticare gli statunitensi come Ryan Cochran-Siegle che, nei grandi appuntamenti, sanno sempre emergere.
Come seguire la prima prova della discesa maschile in tv? L’allenamento inaugurale sulla “Stelvio” non avrà copertura live in tv. In streaming si potrà seguire su discovery+, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 4 febbraio
Ore 11.30 prima prova discesa maschile Bormio (Italia)
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 James Crawford CAN
4 Stefan Rogentin SUI
5 Cameron Alexander CAN
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Florian Schieder ITA
8 Niels Hintermann SUI
9 Marco Odermatt SUI
10 Nils Allegre FRA
11 Alexis Monney SUI
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Dominik Paris ITA
15 Giovanni Franzoni ITA
16 Mattia Casse ITA
17 Maxence Muzaton FRA
18 Nils Alphand FRA
19 Miha Hrobat SLO
20 Elian Lehto FIN
21 Raphael Haaser AUT
22 Stefan Babinsky AUT
23 Kyle Negomir USA
24 Jan Zabystran CZE
25 Alban Elezi Cannaferina FRA
26 Martin Cater SLO
27 Brodie Seger CAN
28 Simon Jocher GER
29 Christof Innerhofer ITA
30 Bryce Bennett USA
31 Jeffrey Read CAN
32 Fredrik Moeller NOR
33 Marco Pfiffner LIE
34 Sam Morse USA
35 Lukas Feurstein AUT
36 Simen Sellaeg NOR
37 Riley Seger CAN
38 Barnabas Szollos ISR
39 Tiziano Gravier ARG
40 Arnaud Alessandria MON
41 Elvis Opmanis LAT
42 Anton Grammel GER
43 River Radamus USA
44 Dmytro Shepiuk UKR
45 Cormac Comerford IRL