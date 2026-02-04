Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prova discesa maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Signore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si inizierà con la prima prova della discesa maschile che andrà in scena oggi alle ore 11.30 sulla meravigliosa pista “Stelvio” di Bormio. Uno dei tracciati più iconici, complicati e affascinanti dell’intero panorama mondiale. Laddove vincono solamente i migliori, laddove può trionfare solamente chi sa unire tenuta atletica, forza fisica e capacità di far filare gli sci a velocità pazzesche.

Come detto, quindi, gli specialisti della velocità saranno pronti per rompere il ghiaccio in vista della manifestazione con i Cinque Cerchi. La prima prova odierna sarà seguita, poi, dalla seconda che si disputerà domani, giovedì 5 febbraio, sempre alle ore 11.30, quindi in cartellone vedremo anche la terza nella giornata di venerdì 6 febbraio alle ore 11.30. La gara che assegnerà le medaglie, invece, andrà in scena domenica 7 febbraio sempre alle ore 11.30 e andrà a consegnare il primo titolo olimpico di Milano Cortina 2026. Nell’edizione precedente di Pechino 2022 il successo andò allo svizzero Beat Feuz davanti al francese Johan Clarey ed all’austriaco Matthias Mayer.

Inutile girarci attorno. L’Italia punterà molto su questa gara. Dominik Paris e Giovanni Franzoni apriranno un quartetto che vuole assolutamente il grande risultato. “Domme” ha vinto ben 7 volte sulla “Stelvio” per cui parte tra i favoriti d’obbligo, come lo stesso Franzoni che sta vivendo un momento di forma straordinario. Gli avversari? Dagli svizzeri Marco Odermatt, Franco Von Allmen e Alexis Monney, passando per l’austriaco Vincent Kriechmayr senza dimenticare gli statunitensi come Ryan Cochran-Siegle che, nei grandi appuntamenti, sanno sempre emergere.

Come seguire la prima prova della discesa maschile in tv? L’allenamento inaugurale sulla “Stelvio” non avrà copertura live in tv. In streaming si potrà seguire su discovery+, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL