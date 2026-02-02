Quando le prime prove di discesa di sci alpino alle Olimpiadi? Orari, programma, guida tv e streaming

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 incominceranno ufficialmente venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà le competizioni inizieranno già un paio di giorni prima dell’accensione del braciere e dell’iconica sfilata delle Nazioni. Il primo sport a essere protagonista sarà lo sci alpino: alle ore 11.30 di mercoledì 4 febbraio andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile.

Gli uomini avranno la possibilità di testare la neve e di trovare le linee migliori sulla pista Stelvio di Bormio, avvicinandosi pian piano alla gara nella disciplina più veloce. La seconda prova in Valtellina è prevista giovedì 5 febbraio alle ore 11.30, in contemporanea con la prima prova cronometrata della discesa femminile: le donne incominceranno a muovere i primi passi sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

Si proseguirà poi venerdì 6 febbraio, sempre alle ore 11.30: ultima prova per gli uomini e secondo test per le donne, un ottimo antipasto in vista della Cerimonia d’Apertura prevista in serata. Sarà proprio lo sci alpino ad assegnare il primo titolo alle Olimpiadi: alle ore 11.30 di sabato 7 febbraio si disputerà la discesa libera maschile, mentre le medaglie della discesa femminile verranno messe in palio ventiquattro ore più tardi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prove cronometrata delle discese libere di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVE CRONOMETRATE SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 4 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 1

Giovedì 5 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 2

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 1

Venerdì 6 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 3

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 2

Sabato 7 febbraio

11.30 Discesa libera maschile

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 3

Domenica 8 febbraio

11.30 Discesa libera femminile

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.