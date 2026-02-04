Scandicci spreca nella fornace del VakifBank e si ferma a 2 punti dai quarti di Champions League: serviranno i playoff

Scandicci si è presentata nella fornace del Burhan Felek Salonu con una chiara, durissima, complicatissima missione: espugnare la tana del VakifBank Istanbul con il punteggio di 3-0 o 3-1 (ma, in questo caso, con saldo punti favorevole), in modo da operare il sorpasso all’ultima curva ai danni della corazzata turca, conquistare il primo posto nel girone e meritarsi la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League di volley femminile.

Le Campionesse del Mondo hanno avuto la meglio in rimonta nei primi due set con il minimo scarto e poi hanno dovuto cedere la terza frazione per 25-20, guadagnandosi così un’altra chance: bastava prevalere nel quarto parziale con qualsiasi punteggio per raggiungere l’obiettivo. La formazione toscana si è issata sul 23-20 contro la corazzata di coach Giovanni Guidetti, ma le padrone di casa si sono prodigate in un grande recupero e hanno chiuso i conti in proprio favore.

Il tie-break è stato ininfluente ai fini della classifica generale della Pool A, il VakifBank Istanbul ha vinto la partita per 3-2 (24-26; 23-25; 25-20; 28-26; 15-12): Scandicci ha chiuso al secondo posto con quattro vittorie (13 punti) alle spalle della anatoliche (sei vittorie, 17 punti). Il VakifBank si è così qualificato direttamente ai quarti di finale della massima competizione continentale, mentre la Savino Del Bene dovrà passare dai playoff: un turno in modalità andata-ritorno contro un’avversaria che verrà definita in serata al termine delle varie partite dei gironi, la vincitrice accederà ai quarti di finale.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 23 punti (5 muri, 2 ace, 50% in attacco) e ha vinto a distanza il duello con la bomber Tijana Boskovic (32 punti, 56% in fase offensiva). Tra le fila di Scandicci è andata in doppia cifra anche la centrale Linda Nwakalor (15 punti, 7 muri!), spalleggiata in reparto da Camilla Weitzel (7) sotto la regia di Maja Ognjenovic (2), mentre di banda hanno giocato titolari Avery Skinner (9) e Caterina Bosetti (4), che sono state sostituite da Lindsey Ruddins (5) e Sarah Franklin (8). Tra le fila del VakifBank ha dettato legge una straripante Marina Markova (32 punti per la schiacciatrice), da annotare i 17 punti (8 punti) della centrale Zehra Gunes.

LA CRONACA DI VAKIFBANK ISTANBUL-SCANDICCI

Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state splendide a rimontare dal 23-21 e 24-22 nel primo set, dopo aver sofferto la formidabile verve offensiva delle padrone di casa e aver commesso qualche errore che aveva permesso al sestetto di Guidetti di mantenere il naso avanti: errore al servizio delle padrone di casa, staffilata di Antropova dalla seconda linea, splendido primo tempo di Weitzel dopo una magia di Ognjenovic e granitico muro di Weitzel per chiudere i conti.

La rimonta è stata ancora più portentosa nella seconda frazione: dal 12-17, le Campionesse del Mondo hanno recuperato un break con muro e ace di Antropova (17-14), si sono rifatte sotto con un primo tempo di Weitzel e un vincente di Antropova (19-17), hanno tallonato le turche e hanno agganciato il pareggio a quota 22 con un ace di Nwakalor. Cazaute ha commesso un errore da posto 4 e alla prima occasione utile Antropova ha schiacciato di forza a terra, chiudendo i conti.

Il terzo parziale è stato equilibrato fino al 17-16, poi il VakifBank ha operato lo strappo in un amen: diagonale e muro di Boskovic intervallati da un errore di Antropova (19-16), Boskovic e Lazovic chiudono due scambi molto lungo (22-18), le turche controllano e riescono così a trascinare la contesa al quarto set, decisivo per assegnare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale (chi lo vince si porta a casa tutto).

Si materializzano tre botta e risposta importanti nel corso del quarto parziale: Scandicci vola sul 7-4, ma viene rimontata 9-9; anatoliche avanti per 12-9, ma riacciuffate sul 15-15; sul 20-20 le toscane operano uno strappo che sembra risolutore (23-20) con un pallonetto e un mani-out di Franklin, ma la stessa schiacciatrice commette due errori e si arriva così sul 23-23. Il VakifBank si procura tre-set point, ma Franklin (diagonale), Nwakalor (muro) e Antropova (diagonale) riescono ad annullarli. Sul 26-26 si scatena Boskovic, poi Ognjenovic commette invasione e le turche fanno festa.

Il tie-break ha messo in palio la vittoria della partita, ma con il discorso qualificazione già chiuso è nei fatti stato poco significativo, con la vittoria del VakifBank sotto i colpi della scatenata Markova.

CLASSIFICA POOL A: VakifBank Istanbul 6 vittorie (17 punti), Scandicci 4 vittorie (13 punti), Volero Le Cannet 1 vittoria (3 punti), Alba Blaj 1 vittoria (3 punti). VakifBank Istanbul ai quarti di finale, Scandicci ai playoff.