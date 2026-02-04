LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto per il primo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Eczacibasi Istanbul, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La squadra di Paola Egonu gioca in casa per ottenere il primo posto del Gruppo C e per l’accesso diretto ai quarti di finale.

L’andata è finita 3-2 per la squadra turca, unica sconfitta per ora delle ragazze di Stefano Lavarini che nel percorso europeo hanno battuto 3-0 e 1-3 l’Olympiacos e 3-0 e 0-3 lo Zeleznicar, riuscendo ad ottenere un totale di tredici punti in classifica, uno in più rispetto alle turche che oltre la già citata vittoria contro le campionesse della Supercoppa italiana, hanno vinto per 3-0 e 0-3 contro lo Zeleznicar, per poi battere nel girone di ritorno anche l’Olympiacos per 3-0: tuttavia, all’andata contro la squadra greca è arrivata la sconfitta per 3-2.

Il match è importantissimo, perchè permettere a Milano di risparmiare energie e di volare direttamente ai già citati quarti di finali con un sorteggio comodo in vista dell’accesso in semifinale. Per il passaggio del turno, la squadra italiana è obbligata a vincere visto che, anche in caso di sconfitta per 2-3 a favore dell’Istanbul, a passare il girone da prima della classe sarebbe la squadra turca, avanti negli scontri diretti.

L’incontro tra Milano e Istanbul inizierà alle 20.00 e verrà disputato all’Allianz Cloud, casa della Numia Vero Volley. I giudici di gara saranno la polacca Agnieskza Michlic come primo arbitro e il serbo Aleksandar Petrovic come secondo. Segui l’intero match, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!