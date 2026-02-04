LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa titanica per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la sesta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Vakifbank Istanbul e Savino del Bene Scandicci. Al VakifBank Spor Sarayi si incrociano ambizioni, classifica e storia recente del volley continentale. VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci si giocano il primo posto del gruppo e, con esso, l’accesso diretto ai quarti di finale, riservato esclusivamente alle vincitrici dei cinque gironi. Un privilegio non da poco, perché consente di saltare gli ottavi e costruirsi un cammino teoricamente più agevole verso la Final Four.

La classifica consegna contorni netti alla sfida. VakifBank guida a punteggio pieno con 15 punti, frutto di cinque vittorie e appena due set concessi. Scandicci segue a quota 12, con un bilancio di quattro successi e una sola battuta d’arresto, maturata proprio nella gara di andata. Al Palazzo Wanny, le turche si imposero 3-1, mostrando lucidità nei frangenti decisivi. Per ribaltare le gerarchie, la formazione toscana dovrà vincere da tre punti: il 3-0 sarebbe la strada più diretta, mentre il 3-1 aprirebbe la porta ai calcoli sui quozienti. Il percorso europeo del VakifBank è stato fin qui impeccabile. Cinque partite giocate con la sensazione costante di avere il controllo del match: 3-0 a Le Cannet, 3-1 ad Alba Blaj, poi il colpo esterno contro Scandicci che ha indirizzato il girone. Da lì, altri due successi netti per blindare la vetta. Numeri che trovano continuità anche nel campionato turco, dove le giallonere viaggiano in testa con 18 vittorie su 19 gare. Identità chiara: servizio incisivo, muro-difesa capace di alzare il livello nei momenti “sporchi” e una gestione emotiva che fa la differenza quando la pressione sale.

Scandicci arriva a Istanbul con ambizioni legittime e un rendimento di alto profilo. In Serie A1 è seconda con 56 punti e venti vittorie in ventidue gare, segno di una solidità che va oltre qualche passaggio a vuoto recente, tra Coppa Italia e Champions. In Europa le toscane hanno comunque costruito un cammino autorevole, con successi netti contro Alba Blaj e Le Cannet e la vittoria esterna in Romania che ha certificato il valore del gruppo. Ora resta l’ultimo passo, il più complicato: espugnare una delle case storicamente più difficili del volley europeo.

Alla guida del VakifBank c’è una firma che non ha bisogno di presentazioni: Giovanni Guidetti, tecnico capace di trasformare il club di Istanbul in una macchina da titoli. In regia si affida a Cansu Ozbay, alla decima stagione in giallonero, con Sila Caliskan pronta a dare profondità. L’opposto è una certezza assoluta: Tijana Boskovic, affiancata dalla brasiliana Lorenne Texeira. In banda, il mix di esperienza e fisicità è garantito da Helena Cazaute e Katarina Lazovic Dangubic, con Derya Cebecoglu pronta a incidere anche da subentrante, in attesa del rientro di Marina Markova. Al centro spiccano la statunitense Chiaka Ogbogu e la stella turca Zehra Gunes, simbolo della continuità del progetto Vakif. In seconda linea, la sicurezza è affidata al libero Ayca Aykac, affiancata da Aylin Sanuglu Acar.

si parte alle ore 17.30!