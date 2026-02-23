Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Giannelli e Porro, regie d’autore. Quanto cresce Barotto!

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Il solito inafferrabile Giannelli che contribuisce con una grande partita alla vittoria di Perugia nel big match di Verona e trascina gli umbri alla vittoria nella regular season.

PAOLO PORRO: Decisivo il suo apporto in regia per Piacenza che vince il big match con Trento e fa un bel balzo in avanti in classifica

TOMMASO BAROTTO: Come cresce bene questo ragazzo che ha attraversato anche momenti difficili in questa stagione ma sta chiudendo con grande continuità. Nella sconfitta al tie break di Cisterna contro Civitanova mette a segno 29 punti con il 58% in attacco e 3 muri.

GIOVANNI SANGUINETTI: Procede la stagione d’oro del centrale modenese che a Grottazzolina mette a segno 14 punti con il 78% in attacco, due muri e 5 ace.

LEANDRO MOSCA: Monza torna a vincere il derby anche grazie ai 10 punti del suo centralone che mette a segno ben 5 muri e chiude con il 45% in attacco.

TOMMASO STEFANI: Una giornata da protagonista per l’opposto veneto che gioca titolare e chiude con ben 19 punti la sfida contro Cuneo, con il 56% in attacco e 4 muri.