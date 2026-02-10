Sandra Robatscher: “Contenta delle due giornate di gara, per i giovani questa pista è fondamentale”

Si conclude con due ottimi piazzamenti per la squadra italiana l’ultima discesa della gara dello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico, Verena Hofer e Sandra Robatscher hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione l’ultima manche, non andando molto lontano dal bronzo olimpico.

Hofer infatti si è fermata a soli 63 millesimi dal gradino più basso del podio, occupato dalla statunitense Ashley Farquharson mentre per Robatscher sono 15o i millesimi di ritardo dalla terza piazza. Il metallo più prezioso è stato conquistato dalla tedesca Julia Taubitz, la più accreditata alla vigilia di queste due giornate di gare. Argento, invece, per la lettone Elina Bota, distante 918 millesimi dalla migliore prestazione.

Per l’Italia resta come detto l’amaro in bocca per la medaglia svanita ma le prestazioni delle due azzurre sono state migliori delle aspettative. Come riportato dalla FISI, questo è stato il commento di Sandra Robatscher sulla sua gara: “Dopo gli allenamenti andati malissimo, sono particolarmente contenta di queste due giornate di gara: avere confidenza con una pista permette di crescere molto e per i giovani è fondamentale poter usufruire di questa pista”.