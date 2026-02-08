Salto con gli sci: Raimund in evidenza nei salti di allenamento, Domen Prevc non forza

Si sono disputati questa sera i tre salti della seconda sessione di allenamento ufficiale per quanto riguarda il trampolino piccolo maschile, la prima gara che vedremo del programma di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A mettersi in maggiore evidenza, tra tutti, è Philipp Raimund, che va a porsi nel ruolo di leader in due serie su tre.

Per il tedesco primo salto da 100 metri e 75.3 punti, secondo da 104 e 81.3 (a pari merito con l’austriaco Stephan Embacher, che però salta un metro e mezzo in più). Nel terzo turno di salti, invece, è il norvegese Marius Lindvik a passargli davanti: salto più corto di mezzo metro (105.5 contro 106), ma punteggio migliore (89.2 contro 86.4). Misure che, comunque, sono tutte abbastanza relative in vista di quella che sarà la gara vera.

Si nascondono in tanti: Ryoyu Kobayashi non effettua proprio il terzo salto, Domen Prevc non entra mai nei primi dieci, ma in generale il trampolino piccolo di Predazzo sembra restituire sensazioni un po’ diverse da quelle usuali della stagione. Vero è anche che non è particolarmente comune gareggiare su questi trampolini in Coppa del Mondo, con tutto quel che ne consegue.

In casa Italia questi gli esiti per Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola: nella prima serie 33° Cecon a 55.4, 40° Insam a 48.4, 41° Bresadola a 47.9, nella seconda serie 35° Insam a 65.6, 43° Bresadola a 57 e 46° Cecon a 54.5, nella terza serie 27° Insam a 71.4, 28° Cecon a 60.9, 37° Bresadola a 64.4.