A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Dopo una giornata riservata esclusivamente agli allenamenti, domani andrà in scena il secondo evento di salto con gli sci con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 9 febbraio si terrà infatti la gara individuale maschile sul trampolino piccolo di Predazzo, che ha già ospitato ieri sera la competizione femminile vinta a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem davanti alla grande favorita Nika Prevc.

Vedremo se la Slovenia riuscirà a voltare pagina dopo questa cocente delusione, puntando tutto su Domen Prevc (dominatore della stagione tra Coppa del Mondo e Tournée dei 4 Trampolini) oltre a Timi Zajc e Anze Lanisek. Gli avversari principali sulla carta arrivano da Norvegia, Germania, Austria e Giappone, mentre l’Italia ambisce nella migliore delle ipotesi ad un doppio piazzamento tra i migliori 30 schierando Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di lunedì 9 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara individuale maschile su trampolino piccolo verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (non per intero, ma tramite alcuni collegamenti sporadici); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

18.00 Salto di allenamento trampolino piccolo uomini

19.00 Gara individuale trampolino piccolo uomini – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (con alcuni collegamenti sporadici).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara individuale femminile su trampolino piccolo: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon.