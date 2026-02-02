Calendario salto con gli sci Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Ryoyu Kobayashi, Marius Lindvik, Ursa Bogataj, Austria, Slovenia. Qui erano andate le cinque medaglie d’oro del salto con gli sci a Pechino 2022. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno sei, perché in calendario c’è una gara in più, il Super Team dal trampolino grande. In particolare, è a Predazzo che si va a gareggiare.

Il Trampolino Dal Ben ritorna agli onori delle cronache dopo aver ospitato diverse volte manifestazioni importanti, tra cui Mondiali, Olimpiadi e varie tappe di Coppa del Mondo sia di salto con gli sci che di combinata nordica fino al 2020. Sembra l’annata buona per la Slovenia, anzi per la famiglia Prevc che sta letteralmente dominando il circuito, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo un po’ per tanti.

E allora non resta che sedersi e godere delle possibilità che offre questa rassegna a cinque cerchi. Il tutto con l’Italia che cercherà di figurare bene portando suoi atleti nelle seconde serie delle varie gare per le medaglie. I favoriti sono chiaramente altri, dai Prevc in giù. Potrebbe però anche esserci il colpo di mano degli austriaci o di Ryoyu Kobayashi, il Concorde giapponese che dall’ombra può sempre uscire con giudizio.

Le gare di salto con gli sci delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgeranno da sabato 7 a lunedì 16 febbraio, coprendo tutto l’arco della rassegna a cinque cerchi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Rai2 o RaiSport, a seconda delle scelte di programmazione della tv di Stato, e in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 e 2, DAZN, Discovery+, HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SALTO CON GLI SCI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 17:00 Primo salto di allenamento trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 20:00 Primo salto di allenamento trampolino piccolo maschile a Predazzo (Italia)

Venerdì 6 febbraio

Ore 9:00 Secondo salto di allenamento trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Sabato 7 febbraio

Ore 17:45 Salto di allenamento trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 19:57 Seconda serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Domenica 8 febbraio

Ore 16:30 Terzo salto di allenamento trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 19:00 Secondo salto di allenamento trampolino piccolo maschile a Predazzo (Italia)

Lunedì 9 febbraio

Ore 18:00 Salto di allenamento trampolino piccolo maschile a Predazzo (Italia)

Ore 19:00 Prima serie trampolino piccolo maschile a Predazzo (Italia)

Ore 20:12 Seconda serie trampolino piccolo maschile a Predazzo (Italia)

Martedì 10 febbraio

Ore 17:30 Salto di allenamento gara a squadre mista (trampolino piccolo) a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie gara a squadre mista (trampolino piccolo) a Predazzo (Italia)

Ore 20:00 Seconda serie gara a squadre mista (trampolino piccolo) a Predazzo (Italia)

Giovedì 12 febbraio

Ore 17:00 Primo salto di allenamento trampolino grande femminile a Predazzo (Italia)

Ore 20:00 Primo salto di allenamento trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Venerdì 13 febbraio

Ore 18:30 Secondo salto di allenamento trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Sabato 14 febbraio

Ore 9:00 Secondo salto di allenamento trampolino grande femminile a Predazzo (Italia)

Ore 17:30 Salto di allenamento trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Ore 19:57 Seconda serie trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Domenica 15 febbraio

Ore 11:30 Terzo salto di allenamento trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Ore 17:35 Salto di allenamento trampolino grande femminile a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie trampolino grande femminile a Predazzo (Italia)

Ore 19:57 Seconda serie trampolino grande femminile a Predazzo (Italia)

Lunedì 16 febbraio

Ore 18:00 Salto di allenamento Super Team maschile (trampolino grande) a Predazzo (Italia)

Ore 19:00 Prima serie Super Team maschile (trampolino grande) a Predazzo (Italia)

Ore 19:43 Seconda serie Super Team maschile (trampolino grande) a Predazzo (Italia)

Ore 20:20 Terza e quarta serie Super Team maschile (trampolino grande) a Predazzo (Italia)

