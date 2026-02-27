Salto con gli sci, le donne ricominciano dalla ‘Classica austriaca’ di Hinzenbach

I Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 appartengono ormai al passato. Tuttavia, c’è ancora tanta carne sul fuoco dell’inverno 2025-26 del salto con gli sci. La Coppa del Mondo femminile ha, infatti, ancora cinque weekend da vivere. Nel fine settimana a cavallo di febbraio e marzo si fa tappa a Hinzenbach (Austria).

Il piccolo Aigner-Schanze appartiene al “Club 20”, ovvero al ristretto numero di trampolini che ha già ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. Anzi, diciamo pure che nel caso della località dell’Oberösterreich, siamo arrivati addirittura a 25! D’altronde si parla di una ‘Classica’, inserita costantemente nel calendario del circuito maggiore, dal quale è mancata all’appello solo due volte (2013 e 2018).

Va rimarcato come questo impianto abbia il punto HS fissato a 90 metri. Si tratta, dunque, della struttura più minuta in assoluto fra quelle deputate a organizzare competizioni di primo livello. Non per questioni “anagrafiche” – l’Aigner-Schanze è all’avanguardia sul piano tecnico – bensì per ragioni “fisiche” legate al luogo in cui è edificato!

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°14

Borgo: Hinzenbach (Austria)

Struttura: Aigner-Schanze (HS90)

Competizioni ospitate: 25

Prima gara: 4 febbraio 2012

Ultima gara: 23 febbraio 2025

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2021 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 – BOGATAJ Ursa (SLO)

2022 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2025 – PREVC Nika (SLO)

2025 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

10 (8-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

6 (3-2-1) – PINKELNIG Eva [AUT]

5 (2-3-0) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]

4 (2-1-1) – PREVC Nika [SLO]

4 (0-1-3) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]

3 (3-0-0) – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT]

2 (0-2-0) – KLINEC Ema [SLO]

2 (0-2-0) – FREITAG Selina [GER]

2 (0-0-2) – OPSETH Silje [NOR] (0-0-2)

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-0-1) – KYKKÄNEN Julia [FIN]

1 (0-0-1) – MALSINER Lara [ITA]

1 (0-0-1) – EDER Lisa [AUT]

1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (0-0-1) – PAGNIER Josephine [FRA]

1 (0-0-1) – MARUYAMA Nozomi [JPN]

1 (0-0-1) – STRATE Abigail [CAN]

PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE

23 (9-9-5) – AUSTRIA

15 (5-6-4) – SLOVENIA

11 (8-1-2) – GIAPPONE

11 (1-6-4) – GERMANIA

8 (2-1-5) – NORVEGIA

3 (0-2-1) – USA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Qualificazioni superate: 14 su 17

Ingressi in zona punti: 11

Ingressi nella top-ten: 5

Podi: 1

Miglior risultato: 3a il 9 febbraio 2020

SIEFF Annika

Qualificazioni superate: 4 su 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 14a il 25 febbraio 2025

MALSINER Jessica

Qualificazioni superate: 9 su 13

Ingressi in zona punti: 6

Miglior risultato: 21a il 7 febbraio 2021

AMBROSI Martina

Qualificazioni superate: 4 su 9

Miglior risultato: 35a il 27 febbraio 2022

ZANITZER Martina

Qualificazioni superate: 0 su 4

VUERICH Noelia

Qualificazioni superate: 0 su 2