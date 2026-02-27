Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, le donne ricominciano dalla ‘Classica austriaca’ di Hinzenbach
I Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 appartengono ormai al passato. Tuttavia, c’è ancora tanta carne sul fuoco dell’inverno 2025-26 del salto con gli sci. La Coppa del Mondo femminile ha, infatti, ancora cinque weekend da vivere. Nel fine settimana a cavallo di febbraio e marzo si fa tappa a Hinzenbach (Austria).
Il piccolo Aigner-Schanze appartiene al “Club 20”, ovvero al ristretto numero di trampolini che ha già ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. Anzi, diciamo pure che nel caso della località dell’Oberösterreich, siamo arrivati addirittura a 25! D’altronde si parla di una ‘Classica’, inserita costantemente nel calendario del circuito maggiore, dal quale è mancata all’appello solo due volte (2013 e 2018).
Va rimarcato come questo impianto abbia il punto HS fissato a 90 metri. Si tratta, dunque, della struttura più minuta in assoluto fra quelle deputate a organizzare competizioni di primo livello. Non per questioni “anagrafiche” – l’Aigner-Schanze è all’avanguardia sul piano tecnico – bensì per ragioni “fisiche” legate al luogo in cui è edificato!
SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°14
Borgo: Hinzenbach (Austria)
Struttura: Aigner-Schanze (HS90)
Competizioni ospitate: 25
Prima gara: 4 febbraio 2012
Ultima gara: 23 febbraio 2025
VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI
2016 – TAKANASHI Sara (JPN)
2016 – TAKANASHI Sara (JPN)
2017 – TAKANASHI Sara (JPN)
2017 – TAKANASHI Sara (JPN)
2019 – LUNDBY Maren (NOR)
2019 – LUNDBY Maren (NOR)
2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)
2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)
2021 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)
2021 – TAKANASHI Sara (JPN)
2021 – TAKANASHI Sara (JPN)
2022 – BOGATAJ Ursa (SLO)
2022 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)
2023 – PINKELNIG Eva (AUT)
2023 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)
2024 – PINKELNIG Eva (AUT)
2024 – PINKELNIG Eva (AUT)
2025 – PREVC Nika (SLO)
2025 – PREVC Nika (SLO)
DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
10 (8-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]
6 (3-2-1) – PINKELNIG Eva [AUT]
5 (2-3-0) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]
4 (2-1-1) – PREVC Nika [SLO]
4 (0-1-3) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]
3 (3-0-0) – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT]
2 (0-2-0) – KLINEC Ema [SLO]
2 (0-2-0) – FREITAG Selina [GER]
2 (0-0-2) – OPSETH Silje [NOR] (0-0-2)
1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]
1 (0-0-1) – KYKKÄNEN Julia [FIN]
1 (0-0-1) – MALSINER Lara [ITA]
1 (0-0-1) – EDER Lisa [AUT]
1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]
1 (0-0-1) – PAGNIER Josephine [FRA]
1 (0-0-1) – MARUYAMA Nozomi [JPN]
1 (0-0-1) – STRATE Abigail [CAN]
PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE
23 (9-9-5) – AUSTRIA
15 (5-6-4) – SLOVENIA
11 (8-1-2) – GIAPPONE
11 (1-6-4) – GERMANIA
8 (2-1-5) – NORVEGIA
3 (0-2-1) – USA
1 (0-0-1) – FINLANDIA
1 (0-0-1) – ITALIA
1 (0-0-1) – FRANCIA
1 (0-0-1) – CANADA
PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’
MALSINER Lara
Qualificazioni superate: 14 su 17
Ingressi in zona punti: 11
Ingressi nella top-ten: 5
Podi: 1
Miglior risultato: 3a il 9 febbraio 2020
SIEFF Annika
Qualificazioni superate: 4 su 4
Ingressi in zona punti: 3
Miglior risultato: 14a il 25 febbraio 2025
MALSINER Jessica
Qualificazioni superate: 9 su 13
Ingressi in zona punti: 6
Miglior risultato: 21a il 7 febbraio 2021
AMBROSI Martina
Qualificazioni superate: 4 su 9
Miglior risultato: 35a il 27 febbraio 2022
ZANITZER Martina
Qualificazioni superate: 0 su 4
VUERICH Noelia
Qualificazioni superate: 0 su 2