Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile riparte con i voli di Bad Mitterndorf

C’è sempre una vena malinconica quando si realizza come un ‘grande appuntamento’ a lungo atteso sia terminato e ormai appartenente al passato. Però, il bello, è che non è questione di “The show must go on”. È questione di “The show wants to go on!”. Dunque, dopo Milano Cortina 2026, torna in azione la Coppa del Mondo di salto con gli sci.

La parte conclusiva della stagione maschile 2025-26 prende il via dal trampolino denominato Kulm, edificato nei pressi del comune di Bad Mitterndorf, in Austria. Si tratta, dunque, di un impianto di volo. Non certo il più estremo e spettacolare, ma comunque un contesto in grado di fornire grandi emozioni e misure di rilievo assoluto.

Due le competizioni in programma tra l’epilogo di febbraio e il principio di marzo. Ovviamente, varranno sia per la classifica generale che per la Coppa di specialità di volo. Al riguardo, sarà la prime delle tre tappe valevoli per la graduatoria dedicata a questa specialità. A Bad Mitterndorf, faranno seguito gli appuntamenti di Vikersund e di Planica, dopo la metà marzo.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°14

Luogo: Bad Mitterndorf (Austria)

Impianto: Kulm (HS225)

Competizioni ospitate: 34

Prima gara: 14 marzo 1975 (Mondiali)

Prima gara: 12 marzo 1982 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 27 gennaio 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 {Mondiali} – PREVC Peter (SLO)

2018 – STJERNEN Andreas (NOR)

2020 – ZYLA Piotr (POL)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 {Mondiali} – KRAFT Stefan (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 – KRAFT Stefan [AUT] (2-2-3)

4 – AMMANN Simon [SUI] (0-2-2)

4 – ZAJC Timi [SLO] (0-2-2)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-0-0)

2 – KASAI Noriaki [JPN] (1-0-1)

1 – ZYLA Piotr [POL] (1-0-0)

1 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (0-1-0)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-0)

1 – STOCH Kamil [POL] (0-0-1)

1 – PREVC Domen [SLO] (0-0-1)

PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE

40 (13-14-13) – AUSTRIA

15 (5-4-6) – SLOVENIA

12 (5-4-3) – NORVEGIA

12 (2-4-6) – FINLANDIA

8 (3-5-0) – GERMANIA [All-Inclusive]

6 (2-2-2) – GIAPPONE

5 (2-0-3) – POLONIA

5 (1-2-2) – SVIZZERA

3 (3-0-0) – CECHIA [All-Inclusive]

1 (0-1-0) – FRANCIA

1 (0-0-1) – SVEZIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi nei trenta: 2

Miglior risultato: 14° il 28 gennaio 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 4

Ingressi nei trenta: 2

Miglior risultato (CDM): 26° il 27 gennaio 2023

Miglior risultato (Tout-Court): 18° Mondiali volo 2024

CECON Francesco

Nessun precedente