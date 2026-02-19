Seguici su
Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 19 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 19 febbraio non si assegneranno medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno il programma è stato stravolto dalla fitta nevicata di un paio di giorni fa e dunque ci sarà spazio soltanto per le qualificazioni dell’halfpipe (maschile e femminile), a cui non prenderanno parte gli atleti italiani.

Per ammirare altri azzurri nello sci freestyle in questa rassegna a cinque cerchi, dopo lo splendido bronzo conquistato da Flora Tabanelli nel Big Air ormai tre giorni fa, bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli: è l’ultima disciplina a essere protagonista in Valtellina e aprirà i propri battenti nella giornata di domani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (giovedì 19 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, HBO Max. 

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio 

Ore 10.30 Halfpipe maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 11.27 Halfpipe maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.30 Halfpipe femminile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 20.27 Halfpipe femminile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING 

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Non ci sono italiani in gara nella giornata di giovedì 19 febbraio.

