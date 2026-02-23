Ranking WTA (23 febbraio 2026): Jasmine Paolini guadagna una posizione, Elisabetta Cocciaretto la perde

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del WTA 1000 di Dubai: in top ten guadagna una posizione Jasmine Paolini, che scavalca la russa Mirra Andreeva, la quale scivola all’ottavo posto in favore dell’azzurra, ora settima.

Si tratta dell’unica variazione registrata in top ten rispetto alla settimana scorsa. Esce fuori dalla top 40, invece, l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, che perde una posizione e scende al numero 41, con 1290 punti.

Tra le prime 200 del mondo ci sono, invece, Lucrezia Stefanini, che perde due piazze ed è al 139° posto, Lucia Bronzetti, che ne cede tre ed è 143ma, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che scende di tre ed è al numero 196 del mondo.

RANKING WTA

Lunedì 23 febbraio 2026

1 Aryna Sabalenka 10675

2 Iga Swiatek POL 7588

3 Elena Rybakina KAZ 7253

4 Coco Gauff USA 6803

6 Jessica Pegula USA 6768

5 Amanda Anisimova USA 6070

8 Jasmine Paolini ITA 4047

7 Mirra Andreeva 4001

9 Elina Svitolina UKR 38445

10 Victoria Mboko CAN 3214

ITALIANE TRA LE PRIME 300

Lunedì 23 febbraio 2026

7 Jasmine Paolini 4047

41 Elisabetta Cocciaretto 1290

139 Lucrezia Stefanini 550

143 Lucia Bronzetti 540

165 Nuria Brancaccio 443

196 Lisa Pigato 374

206 Silvia Ambrosio 351

208 Camilla Rosatello 346

252 Jessica Pieri 285

266 Tyra Caterina Grant 266

276 Dalila Spiteri 249

290 Samira De Stefano 230