Tennis
Ranking WTA (23 febbraio 2026): Jasmine Paolini guadagna una posizione, Elisabetta Cocciaretto la perde
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del WTA 1000 di Dubai: in top ten guadagna una posizione Jasmine Paolini, che scavalca la russa Mirra Andreeva, la quale scivola all’ottavo posto in favore dell’azzurra, ora settima.
Si tratta dell’unica variazione registrata in top ten rispetto alla settimana scorsa. Esce fuori dalla top 40, invece, l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, che perde una posizione e scende al numero 41, con 1290 punti.
Tra le prime 200 del mondo ci sono, invece, Lucrezia Stefanini, che perde due piazze ed è al 139° posto, Lucia Bronzetti, che ne cede tre ed è 143ma, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che scende di tre ed è al numero 196 del mondo.
RANKING WTA
Lunedì 23 febbraio 2026
1 Aryna Sabalenka 10675
2 Iga Swiatek POL 7588
3 Elena Rybakina KAZ 7253
4 Coco Gauff USA 6803
6 Jessica Pegula USA 6768
5 Amanda Anisimova USA 6070
8 Jasmine Paolini ITA 4047
7 Mirra Andreeva 4001
9 Elina Svitolina UKR 38445
10 Victoria Mboko CAN 3214
ITALIANE TRA LE PRIME 300
Lunedì 23 febbraio 2026
7 Jasmine Paolini 4047
41 Elisabetta Cocciaretto 1290
139 Lucrezia Stefanini 550
143 Lucia Bronzetti 540
165 Nuria Brancaccio 443
196 Lisa Pigato 374
206 Silvia Ambrosio 351
208 Camilla Rosatello 346
252 Jessica Pieri 285
266 Tyra Caterina Grant 266
276 Dalila Spiteri 249
290 Samira De Stefano 230