WTA Merida 2026, Trevisan e Tona mancano l’accesso al tabellone principale

Si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni il cammino di Martina Trevisan e Miriana Tona nel WTA di Merida. Sul cemento messicano le due azzurre non riescono ad accedere al tabellone principale, dopo che sono state sconfitte rispettivamente dalla cinese Shuai Zhang e dall’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva.

Trevisan è stata sconfitta in due set set dalla cinese Zhang con il punteggio di 7-5 6-1 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita rimasta in equilibrio nel solo primo set, con l’azzurra che si è portata per due volte avanti di un break e che ha avuto anche la possibilità di servire sul 5-4, ma ha mancato poi tre set point, subendo la rimonta della cinese. Un secondo set invece senza storia, con Zhang che è scappata subito via con un doppio break di vantaggio.

Purtroppo anche Miriana Tona si è fermata ad un passo dal tabellone principale. La numero 384 della classifica mondiale si è arresa a Victoria Jimenez Kasintseva per 6-3 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Nel primo set Tona era riuscita a recuperare un break di svantaggio, ma ha poi perso subito il servizio nel sesto game. Nel secondo l’andorrana è andata avanti 4-0 e poi 5-1, con Tona che ha rimontato fino al 5-4, mancando anche una palla break nel decimo gioco, prima di perdere al secondo match point.

In tabellone a Merida per l’Italia c’è Jasmine Paoloni, che è la testa di serie numero uno. La tennista toscana sfrutterà un bye al primo turno ed affronterà nel secondo la vincente del match tra l’americana Sloane Stephens e la beniamina di casa Renata Zarazua.