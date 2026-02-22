Tabellone WTA Merida 2026: Jasmine Paolini wild card, a caccia di buone sensazioni

Wild card per Jasmine Paolini al WTA 500 di Merida, in Messico. La numero 1 d’Italia, dopo i risultati men che positivi nell’accoppiata di WTA 1000 di Doha e Dubai, prova a rimettersi in carreggiata, in termini di fiducia, in un evento nel quale entra da testa di serie numero 1 e che, ad ogni modo, presenta diverse giocatrici di un certo livello.

Per un malefico scherzo del destino, queste sono capitate in buona misura dalla parte di Jasmine: l’americana ed ex vincitrice Slam Sloane Stephens, la britannica Katie Boulter e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con queste due che si trovano a scontrarsi al primo turno. Il lato di semifinale è quello dell’americana Ann Li, ma dal secondo spot potrebbe davvero uscire di tutto.

Attesa anche Emma Navarro: l’USA, che entra da numero 19 del mondo, avrà una qualificata all’esordio, ma verosimilmente i suoi problemi inizieranno più in là nel tabellone, in una semifinale che verosimilmente avrà la ceca Marie Bouzkova dall’altra parte, salvo sconvolgimenti che sono sempre possibili.

Due le italiane che potrebbero riuscire a superare il tabellone di qualificazione: Martina Trevisan proverà a superare l’ostacolo rappresentato dalla cinese Shuai Zhang, mentre per Miriana Tona c’è l’ex promessa andorrana, mai realmente esplosa, Victoria Jimenez Kasintseva.

TABELLONE WTA 500 MERIDA 2026

Paolini (ITA) [1] [WC]-Bye

Stephens (USA) [WC]-Zarazua (MEX)

Boulter (GBR) [WC]-Haddad Maia (BRA)

Osorio (COL)-Tjen (INA) [6]

Li (USA) [3]-Bye

Qualificata-Sonmez (TUR)

Bucsa (ESP)-Vekic (CRO)

Stakusic (CAN) [WC]-Yastremska (UKR) [5]

Bouzas Maneiro (ESP) [7]-Qualificata

Frech (POL)-Qualificata

Arango (COL)-Potapova (AUT)

Bye-Bouzkova (CZE) [4]

Linette (POL) [8]-Maria (GER)

Qualificata-Putintseva (KAZ)

Qualificata-Qualificata

Bye-Navarro (USA) [2]