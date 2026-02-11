Quanti soldi guadagnano Voetter e Oberhofer con l’oro alle Olimpiadi? Montepremi da raddoppiare!

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio di slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, entrando per sempre nella storia dell’universo sportivo: questa specialità ha fatto il proprio esordio ai Giochi proprio nella giornata odierna e così il nome delle due italiane rimarrà per sempre in cima all’albo d’oro, a riprova dell’impresa leggendaria compiuta dalle nostre portacolori. Fino a poco fa questa disciplina non godeva della ribalta a cinque cerchi, poi è stata inserita nella corretta applicazione della gender equality e le azzurre hanno giganteggiato in maniera perentoria.

La padrone di casa sono state semplicemente memorabili sul budello di Cortina d’Ampezzo, piazzandosi in testa dopo la prima manche e riuscendo addirittura ad ampliare il margine nei confronti delle lanciatissime tedesche Magdalena Matschina e Dajana Eitberger, che si erano presentate con i favori del pronostico e che invece sono state tramortite dalle formidabili altoatesine, che hanno regalato all’Italia la terza medaglia d’oro di questa edizione dei Giochi dopo i trionfi di Francesca Lollobrigida (3000 metri di speed skating) e della staffetta mista di short track.

Il risultato ha un’enorme rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma come sempre è importante evidenziare anche il risvolto economico di una vittoria di questo calibro: quanti soldi hanno guadagnato Andrea Voetter e Marion Oberhofer laureandosi Campionesse Olimpiche nel doppio di slittino? Il montepremi è garantito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ed è pari a 180.000 euro lordi, dunque bisognerà pagare le tasse in base alle normative vigenti.

Attenzione: il montepremi non va diviso! Ogni Campione Olimpico ha diritto all’assegno pieno garantito per chi fa suonare l’Inno di Mameli, dunque Oberhofer e Voetter hanno portato a casa 180.000 euro lordi a testa (la cifra è soggetta alla tassazione vigente). Il CIO non assicura un assegno a chi sale sul podio a cinque cerchi: gli organizzatori dei Giochi mettono in palio “soltanto” le medaglie e la gloria annessa. Le nostre portacolori beneficeranno poi degli emolumenti derivanti dagli sponsor, ma quelle cifre non sono pubbliche e dipendono da accordi personali.

MONTEPREMI VOETTER/OBERHOFER ORO OLIMPIADI

180.000 euro lordi a testa per Andrea Voetter e Marion Oberhofer.