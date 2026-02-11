Milano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSlittinoSport Invernali
Voetter/Oberhofer guidano la prima manche del doppio femminile. Tedesche ad un soffio
L’Italia sogna in grande sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Il doppio femminile di slittino ha iniziato la sua avventura olimpica e a metà gara c’è una coppia italiana al comando.
Erano tra le più attese in chiave podio e si trovano addirittura al comando Andrea Voetter e Marion Oberhofer: 53.102, record della pista e possibilità di conquistare un oro storico alla prima uscita olimpica di questa disciplina.
Le avversarie non sono lontane, tutt’altro. Le tedesche Eitberger/Matschina nonostante una piccola sbavatura iniziale si trovano a soli 22 millesimi, pronte a ribaltare la situazione: restano le favorite n.1 per il titolo. Occhio anche alle austriache Egle/Kipp, staccate di 91 millesimi, che hanno le carte in regola per rimontare: anche loro hanno commesso un errore, incocciando contro la parete destra.
Il discorso podio è praticamente chiuso a queste tre coppie, salvo ribaltamenti. Le lettoni Robezniece/Bogdanovs sono quarte a 390 millesimi, quinte le americane Forgan/Kirby a 468 millesimi. Tra un’ora la seconda e decisiva run.