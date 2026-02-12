ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti. Avanza anche Bublik

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Tutto facile per l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero uno, che ha sconfitto il veterano svizzero Stan Wawrinka in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Nei quarti de Minaur se la vedrà con l’olandese Botic Van de Zandschulp, che ha messo fine al cammino del greco Stefano Tsitsipas, imponendosi in due set per 6-4 7-6 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Avanza la testa di serie numero uno e lo segue a ruota anche la due. Infatti il canadese Felix Auger-Aliassime ha sconfitto con un duplice 6-4 il serbo Hamad Medjedovic in un’ora e mezza di gioco. Nei quarti il numero sei del mondo affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ieri aveva battuto il francese Quentin Halys.

Lascia indietro un set, ma Alexander Bublik accede ai quarti di finale. Il kazako vive un altro match durissimo dopo quello all’esordio con il polacco Hurkacz e questa volta deve battere il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 4-6 6-3 dopo due ore e sei minuti di gioco. Adesso Bublik se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar, che ha eliminato il russo Karen Khachanov, quinta testa di serie, per 7-6 3-6 6-3 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.

Due olandesi nei quarti, mentre finisce il cammino di Guy Den Ouden. La wildcard olandese, numero 169 della classifica mondiale, è stato battuto dal francese Ugo Humbert per 6-4 6-3 in appena un’ora e venti minuti di gioco. Il transalpino se la vedrà con l’australiano Christopher O’Connell.

RISULTATI ATP ROTTERDAM 2026 (12 FEBBRAIO)

Humbert (Fra) b. Den Ouden (Ned) 6-4 6-3

Munar (Esp) b. Khachanov (Rus) 7-6 3-6 6-3

Van De Zandschulp (Ned) b. Tsitsipas (Gre) 6-4 7-6

De Minaur (Aus) b. Wawrinka (Sui) 6-4 6-2

Auger-Aliassime (Can) b. Medjedovic (Srb) 6-4 6-4

Bublik (Kaz) b. Struff (Ger) 7-6 4-6 6-3