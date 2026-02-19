Quanti punti ha recuperato Sinner ad Alcaraz a Doha? Il nuovo distacco e le previsioni future

Jannik Sinner è entrato nei tre mesi in cui ogni vittoria gli frutterà punti utili per il ranking ATP: non ci sono scarti all’orizzonte, non ci sono cambiali da onorare, tutto farà brodo per smuovere la classifica. Il motivo è presto detto: lo scorso anno dovette scontare una squalifica da inizio febbraio a inizio maggio e dunque non ottenne risultati, quindi è proprio in questo periodo che il numero 1 del mondo può avvicinarsi alla vetta della graduatoria internazionale occupata dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

I due grandi rivali stanno giocando il torneo ATP 500 Doha ed entrambi hanno raggiunto i quarti di finale, portando così a casa 100 punti: l’iberico ha pareggiato il riscontro di dodici mesi (venne eliminato dal ceco Jiri Lehecka) e dunque ha un salto in parità, mentre Sinner ha effettivamente migliorato il proprio bottino di quei cento punti. Il 22enne si trova al comando con 13.150 punti, mentre il 24enne lo insegue a quota 10.400: il divario è di 2.750 lunghezze.

Sinner se la dovrà vedere ai quarti contro il ceco Jakub Mensik, mentre Alcaraz incrocerà il russo Karen Khachanov: in caso di vittoria affronterebbero rispettivamente il vincente del match tra Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils, chi avrà la meglio tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. Il confronto più atteso da tutti gli appassionati potrebbe chiaramente avere in luogo nella finale in programma sabato 21 febbraio sul cemento della capitale del Qatar.

Ricordiamo la distribuzione di punti per questo tipo di torneo: 100 per i quarti, 200 per la semifinale, 330 per la finale e 500 per il vincitore. Dunque Sinner può issarsi nell’ordine a 10.500, 10.630 e 10.800 punti; Alcaraz può invece passare a 13.250, 13.380 e 13.550. Il distacco tra i due potrà dunque essere di minimo 2.350 punti e di massimo 3.050 punti.

PUNTI ATP JANNIK SINNER A DOHA

Jannik Sinner ha toccato quota 10.400 punti con i quarti a Doha. Con la semifinale salirebbe a 10.500 punti, con la finale si isserebbe a 10.630 punti, vincendo il torneo volerebbe a 10.800 punti.

PUNTI ATP CARLOS ALCARAZ A DOHA

Carlos Alcaraz ha onorato la cambiale con i quarti di finale a Doha ed è a quota 13.150 punti. Con la semifinale salirebbe a 13.250 punti, con la finale si isserebbe a 13.380 punti, vincendo il torneo volerebbe a 13.550 punti.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ RANKING ATP SE SINNER VINCE IL TORNEO

Il distacco attuale è di 2.750 punti con entrambi i giocatori ai quarti. In base all’andamento del torneo potrà essere di minimo 2.450 punti e di massimo 3.050 punti.

Se Sinner vince il torneo e Alcaraz in finale: distacco 2.580 punti.

Se Sinner vince il torneo e Alcaraz in semifinale: distacco 2.450 punti.

Se Sinner vince il torneo e Alcaraz ai quarti: distacco 2.350 punti.