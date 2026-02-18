ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurro

È tempo di ottavi di finale per il torneo ATP di Doha. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continuano il percorso che potrebbe portarli all’ennesimo duello nella sfida per il titolo e staccano il pass per i quarti di finale. Il ceco Jakub Mensik sarà il prossimo sfidante del tennista italiano.

In chiusura di giornata Carlos Alcaraz piega il francese Valentin Royer 6-2 7-5 in un’ora e trentasei minuti. Lo spagnolo rimonta da 1-4 nel secondo set e chiude i conti con un devastante parziale di 6-1. Jannik Sinner, sostenuto dal giusto cinismo nei momenti chiave della contesa, supera l’australiano Alexei Popyrin 6-3 7-5 in un’ora e ventisei minuti. Il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6, liquida il cinese Zhizhen Zhang, tennista che gioca con ranking protetto, 6-3 6-2 in un’ora e sette minuti e sfiderà il fuoriclasse italiano nei quarti.

Il greco Stefanos Tsitsipas, numero 33 del ranking ATP, elimina il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti. Andrey Rublev, quinta testa di serie e detentore del titolo, supera il magiaro Fabian Marozsan, numero 48 del ranking ATP, 6-2 6-4 in un’ora e otto minuti. Nel primo incontro di giornata il russo Karen Khachanov, testa di serie numero sette, doma l’ungherese Marton Fucsovics 6-2 4-6 6-4 in due ore e due minuti.

Passeggiata sul velluto per Jiri Lehecka. Il ceco, ottavo favorito del tabellone, annichilisce il belga Zizou Bergs 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti. Nel derby transalpino Arthur Fils regola il connazionale Quentin Halys 6-1 7-6(7) in un’ora e trenta minuti. Il numero 40 ATP domina il primo parziale e si aggiudica il secondo al tie-break dopo aver annullato un set point all’avversario.