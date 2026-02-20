Quando torna in gara Tommaso Giacomel? Il programma e gli orari delle ultime tappe di Coppa del Mondo

Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Tommaso Giacomel potrà rituffarsi in Coppa del Mondo, in un mese di marzo denso di gare: allo stop per i Giochi erano andati in archivio esattamente i due terzi della stagione, con 14 delle 21 gare individuali che definiranno la classifica generale.

All’appello, dunque, mancano sette gare, nelle quale l’azzurro dovrà provare a scavalcare nuovamente il transalpino Eric Perrot, il quale comanda la graduatoria generale con 834 punti, con 37 lunghezze di margine sull’azzurro, secondo a quota 797.

Giacomel, inoltre, deve difendere il pettorale rosso nella sprint, dove guida, a due prove dal termine, con 35 punti di vantaggio sullo svedese Sebastian Samuelsson e 68 su Perrot, mentre nella pursuit è secondo a -11 sempre dal francese, così come è alla piazza d’onore nella mass start sempre dietro al transalpino, a -45.

Il programma prevede un’individuale ed una mass start ad inizio marzo a Kontiolahti (Finlandia), una sprint ed una pursuit a metà mese ad Otepää (Estonia), ed il classico finale ad Oslo Holmenkollen (Norvegia) la settimana seguente, con sprint, pursuit e mass start conclusiva.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Kontiolahti (Finlandia)

Venerdì 6 marzo ore 17.10 20 km individuale maschile

Domenica 8 marzo ore 16.55 15 km mass start maschile

Otepää (Estonia)

Giovedì 12 marzo 15.15 10 km sprint maschile

Sabato 14 marzo 13.30 12.5 km pursuit maschile

Oslo Holmenkollen (Norvegia)

Venerdì 20 marzo 16.15 10 km sprint maschile

Sabato 21 marzo 16.15 12.5 km pursuit maschile

Domenica 22 marzo 16.30 15 km mass start maschile