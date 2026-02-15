Quando torna Francesca Lollobrigida? Programma e orari delle gare della seconda settimana

Francesca Lollobrigida si sta concedendo qualche momento di pausa dopo il vero e proprio “frullatore” mediatico e agonistico in cui è finita anche grazie alle sue straordinarie prestazioni sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La pattinatrice romana ha dovuto assorbire fatiche mentali e fisiche enormi. Del resto, conquistare due ori olimpici, sulle distanze dei 3000 e dei 5000 metri, è andato ben oltre le più rosee previsioni. Tuttavia, per Francesca non è ancora tempo di saluti: il lavoro non è finito.

Ritroveremo infatti Lollobrigida in gara in questa rassegna a Cinque Cerchi nei suoi ultimi giorni. Venerdì 20 febbraio l’azzurra sarà tra le atlete al via dei 1500 metri. La classe ’90 ha però voluto subito chiarire che non bisogna attendersi una medaglia: un modo per abbassare le aspettative e alleggerire la pressione.

Resta il fatto che, se dovesse confermare la splendida condizione mostrata nei 3000 e nei 5000 metri, è lecito pensare che possa essere protagonista anche nel chilometro e mezzo. Una distanza che fungerà da antipasto alla gara su cui la nostra portacolori ha costruito gran parte della sua carriera sul ghiaccio: la Mass Start.

La prova con partenza di massa è in programma il giorno successivo, sabato 21 febbraio, e in quel caso l’obiettivo sarà chiaramente il podio, per replicare quanto fatto a Pechino 2022, dove conquistò il bronzo. La concorrenza sarà agguerrita, ma sognare in grande, a questo punto, è più che legittimo.

QUANDO TORNA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA?

Venerdì 20 febbraio

Ore 16:30 1500 m donne

Sabato 21 febbraio

Ore 15:50 Mass Start donne (semifinali)

Ore 17:15 Mass Start donne (finale)