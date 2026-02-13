Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, orari, tv

Quattro italiani prenderanno parte al gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 13.30. Alex Vinatzer sarà il riferimento per il gruppo tricolore: l’altoatesino è stato altalenante in Coppa del Mondo ed è reduce dalla prestazione sottotono offerta nello slalom della combinata a squadre, ma potrebbe ritrovarsi e inseguire il risultato degno di nota.

Giovanni Franzoni si rimetterà in gioco dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver chiuso il superG al sesto posto, cimentandosi tra le porte larghe: in stagione non è mai riuscito a qualificarsi alla seconda manche in Coppa del Mondo, scenderà con il pettorale 31 e proverà a stupire. Luca De Aliprandini e Thobias Kastlunger cercheranno di rientrare in top-30, per poi provare a rimontare nella seconda manche e portare a casa un riscontro di rilievo.

I favoriti della vigilia saranno gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, che saranno sfidati dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, dai norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan, dagli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz. Il programma di giornata prevede che i primi quindici atleti partano a intervalli di 2′, poi si scenderà a 1’30” tra il 16 e il 30, dal 31 in avanti passerà a 45”, annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e gli orari degli italiani per il gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI ITALIANI NEL GIGANTE DELLE OLIMPIADI

Alex Vinatzer: pettorale numero 12, ore 10.22.

Luca De Aliprandini: pettorale numero 21, ore 10.38 e 30 secondi.

Tobias Kastlunger: pettorale numero 30, ore 10.53 e 30 secondi.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 31, ore 10.55.

Il programma di giornata prevede che i primi quindici atleti partano a intervalli di 2′, poi si scenderà a 1’30” tra il 16 e il 30, dal 31 in avanti passerà a 45”, annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 31. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

PETTORALI ITALIANI GIGANTE OLIMPIADI

Alex Vinatzer indosserà il pettorale numero 12.

Luca De Aliprandini indosserà il pettorale numero 21.

Tobias Kastlunger indosserà il pettorale numero 30.

Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 31.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE OLIMPIADI 2026

Sabato 14 febbraio

Ore 10.00 Gigante maschile a Bormio, prima manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante maschile a Bormio, seconda manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA

2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI

7 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT

8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO

9 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI

10 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA

11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA

13 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO

14 511983 AERNI Luca 1993 SUI

15 6532084 RADAMUS River 1998 USA

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

17 60261 MAES Sam 1998 BEL

18 202829 GRATZ Fabian 1997 GER

19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT

20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA

21 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA

22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER

23 20398 VERDU Joan 1995 AND

24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER

25 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR

26 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA

27 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE

28 390044 LAINE Tormis 2000 EST

29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK

30 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA

31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA

32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN

33 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN

34 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

36 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

37 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR

38 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN

39 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS

40 240168 URY Balint 2003 HUN

41 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB

42 110545 HOLSCHER Tomas 2007 CHI

43 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

44 151425 MULLER Marek 2004 CZE

45 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL

46 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA

47 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA

48 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

49 110473 PIROZZI MAYER Nicolas 2002 URU

50 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI

51 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

52 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH

53 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL

54 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB

55 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB

56 520258 ONOL LANG Thomas Kaan 2007 TUR

57 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR

58 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

59 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX

60 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

61 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 BEN

62 120161 LIU Xiaochen 2002 CHN

63 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI

64 540044 GAXIOLA Lasse 2008 MEX

65 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD

66 6533541 ALLEYNE Nikhil 2004 TTO

67 6294520 CECCARELLI Francis 2003 PHI

68 670120 KHOKHLOV Rostislav 2007 KAZ

69 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO

70 962401 ABDI Fayik 1997 KSA

71 512863 WEIR Thomas 2008 RSA

72 450043 MINI Rafael 2008 SMR

73 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP

74 958809 YUNG Hau Tsuen Adrian 2004 HKG

75 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ

76 6191274 GRAVIER Mathieu 2003 MAD

77 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI

78 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP

79 900014 WIEST Fabian 2008 THA

80 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM

81 960902 LABORDE DIT PERE Issa Gachingiri 2007 KEN