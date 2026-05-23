Leonardo Fabbri litiga con i nulli: pesantissimo no misura in Diamond League. Crouser sorpreso

Leonardo Fabbri si era presentato con grandi ambizioni a Xiamen (Cina), dove puntava a essere primo protagonista in occasione della seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione d’Europa ha però completamente steccato l’appuntamento in terra asiatica, commettendo tre nulli nei primi tre tentativi e chiudendo così la gara di getto del peso senza misura: dopo l’errore in apertura, il toscano è andato un po’ in confusione, il suo gesto è risultato poco pulito dal punto di vista tecnico e probabilmente hanno fatto capolino alcuni fantasmi.

Il bronzo mondiale in carica all’aperto, che soltanto mercoledì pomeriggio aveva spedito l’attrezzo a un ragguardevole 21.88 nell’ambito del Meeting di Savona, aveva bisogno di un 20.01 per rientrare tra i migliori otto classificati e garantirsi almeno altre due prove in un evento aperto a dieci partecipanti. Trasferta negativa per il 29enne, che tra l’altro detiene la miglior prestazione mondiale stagionale con la roboante spallata da 22.50 metri piazzata lo scorso 11 febbraio a Stellenbosch (Sudafrica) prima di affrontare gli impegni al coperto, culminati con l’uscita al di sotto delle aspettative ai Mondiali Indoor.

Leonardo Fabbri, che sembrava essere in eccellente condizione di forma ma che probabilmente ha sofferto trasferta e fuso orario, dovrà imparare dai propri errori e ricaricarsi in vista dell’attesissimo Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

A vincere la gara è stato il giamaicano Rajindra Campbell, autore di un eccellente 22.34 al quinto tentativo (record nazionale per il bronzo olimpico) e capace di battere gli statunitensi Jordan Geist (21.42), Ryan Crouser (21.41 per il primatista mondiale e Campione Olimpico) e Roger Steen (21.25), sesto il neozelandese Tom Walsh (21.13 per l’iridato in sala).